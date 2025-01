Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη θα κριθούν οι τύχες του ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την επιτροπή ασφαλείας να συσκέπτεται το μεσημέρι για να πάρει την τελική απόφαση.

Αβέβαιη παραμένει η διεξαγωγή του ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας και χιονοπτώσεων που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την άνοδο στα επίπεδα «συναγερμού» από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες το απόγευμα του Σαββάτου, η αρμόδια επιτροπή ασφαλείας του γηπέδου συναντήθηκε το πρωί της Κυριακής για να επιθεωρήσει τις συνθήκες διεξαγωγής του ματς αλλά και μετακίνησης των φιλάθλων και τελικά θα πάρει απόφαση μετά από νέο έλεγχο που θα γίνει το μεσημέρι, περιμένοντας μέχρι τελευταία στιγμή πιθανή βελτίωση των καιρικών φαινομένων.

Προς το παρόν, το ματς αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά αν και το «Άνφιλντ» έχει ντυθεί στα... λευκά, όπως φαίνεται από βίντεο εκτός αλλά και εντός του γηπέδου.

Την ίδια ώρα ουκ ολίγα ματς των χαμηλότερων κατηγοριών έχουν αναβληθεί και πλήθος αεροδρομίων έχουν σταματήσει τις πτήσεις, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο «Τζον Λένον» στο Λίβερπουλ.

BREAKING: Safety meeting planned to confirm if Liverpool vs Man Utd can go ahead after heavy snow🚨 pic.twitter.com/WoB1TGPRdw