Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τρέχουν κορυφαία σερί

Ο Ολυμπιακός τρέχει το καλύτερο σερί από το 2002, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τρέχουν εντυπωσιακά σερί κόντρα σε Λαμία και Παναιτωλικό, ενώ ο Ρουί Βιτόρια συνεχίζει να κερδίζει εκτός έδρας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Ο Ολυμπιακός τρέχει το καλύτερο σερί νικών στο πρωτάθλημα με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο (5) και το κορυφαίο του από τον Μάρτιο του 2022 (6). Επόμενος αντίπαλος είναι η Καλλιθέα, κόντρα στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 8 παιχνίδια, κερδίζοντας τα 7 από αυτά. Μοναδική εξαίρεση η εκτός έδρας ισοπαλία με 1-1 τον Ιανουάριο του 2005. Ψάχνουν, μάλιστα, 3 διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2023. Στο 1.33 προσφέρεται το διπλό.

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα, που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στα πρώτα 15 λεπτά των αγώνων στην κατηγορία (6). Το διπλό από το πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στο 1.93, ενώ το να πετύχουν οι φιλοξενούμενοι περισσότερα γκολ στο διάστημα 0-15’ στο 3.90. Επιπλέον, η Καλλιθέα παραμένει μία από τις μόλις 3 ομάδες κόντρα στις οποίες δεν έχει σκοράρει ακόμα ο Ελ Κααμπί (Παναθηναϊκός και Γιάννινα οι άλλες δύο). Σε απόδοση 1.88 να σκοράρει ο Ελ Κααμπί οποιαδήποτε στιγμή.

Τέλος, ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει και στα 3 τελευταία του ματς στη Super League. Μέχρι τώρα στην καριέρα του δεν έχει βρει ποτέ δίχτυα σε 4 διαδοχικά παιχνίδια με καμία ομάδα, στην οποία αγωνίστηκε. Στο 3.00 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μαρτίνς. Με τη νέα πιο εύκολη και πιο γρήγορη εμπειρία Build A Bet μπορούμε να συνδυάσουμε τις επιλογές διπλό από το πρώτο ημίχρονο & σκόρερ Ελ Κααμπί & σκόρερ Μαρτίνς για απόδοση που φτάσει στο 6.00.

Δεν δέχεται γκολ η ΑΕΚ

Η Λαμία τρέχει το χειρότερο σερί στην ιστορία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο, καθώς δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 17 ματς που έχει δώσει κόντρα στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Οι «κιτρινόμαυροι», που βρίσκονται ξανά σε ανοδική πορεία, δεν έχουν χάσει σε καμία από τις 8 εξόδους τους στο ζευγάρι, κερδίζοντας 6 φορές.

Παράλληλα, η ΑΕΚ έχει κρατήσει το μηδέν στα 14 από αυτά τα παιχνίδια, επίδοση που είναι η κορυφαία της απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Σε απόδοση 1.80 προσφέρεται το διπλό σε συνδυασμό με N/G. Αν κερδίσει και πάλι η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, μάλιστα, θα πετύχει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2024, ενώ 3 σερί νίκες συνολικά δεν έχει κάνει ακόμα τη φετινή σεζόν. Τελευταία φορά τις είχε πετύχει τον Φεβρουάριο του 2024, όταν μία από τις νίκες ήταν επί της Λαμίας.

Εξαιρετική εμφάνιση στο Ηράκλειο την προηγούμενη αγωνιστική έκανε ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έχει πολύ καλή παράδοση κόντρα στη Λαμία, σκοράροντας 6 γκολ στις 8 φορές που την αντιμετώπισε στο πρωτάθλημα. Στο 2.30 η απόδοση να σκοράρει ο Λιβάι Γκαρσία οποιαδήποτε στιγμή.

Ρουί Βιτόρια όπως... Μαλεζάνι

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε με νίκη από την Τρίπολη στις καθυστερήσεις την προηγούμενη αγωνιστική, κερδίζοντας ακόμα ένα εκτός έδρας ματς με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο. Ο Πορτογάλος τεχνικός συνεχίζει να κυνηγάει ρεκόρ, καθώς αν οι «πράσινοι» κερδίσουν και στη Λιβαδειά θα γίνει ο πρώτος προπονητής μετά τον Αλμπέρτο Μαλεζάνι τον Απρίλιο του 2005 με 4 εκτός έδρας νίκες στις 4 πρώτες του εξόδους στη Super League. Στο 1.43 προσφέρεται το διπλό.

Σε αυτό το παιχνίδι θα αναμετρηθούν οι ομάδες που έχουν πετύχει τα 6 από τα 16 συνολικά τέρματα, τα οποία έχουν επιτευχθεί μετά το 90’. Ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει 4 φορές στις καθυστερήσεις, ενώ ο Λεβαδειακός 2. Μάλιστα, το μεταξύ τους παιχνίδι για τον πρώτο γύρο κρίθηκε στο 96’, με τον Σπόραρ να κάνει το τελικό 1-0. Να σημειωθούν περισσότερα γκολ στο 2ο ημίχρονο τιμάται στο 2.05, ενώ το Over 1,5 στο 2ο ημίχρονο στο 2.10.

Τέλος, ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική και τα 5 από τα 7 γκολ του φέτος στο πρωτάθλημα έχουν έρθει στις εξόδους του Παναθηναϊκού. Σε απόδοση 2.80 να σκοράρει ο Γερεμέγιεφ οποιαδήποτε στιγμή.

Ντέρμπι στο Μάντσεστερ

Μεγάλο ντέρμπι στην Premier League, με τη Σίτι να υποδέχεται τη Γιουνάιτεντ στο Μάντσεστερ. Καμιά τους δεν βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση, με την παράδοση πάντως να είναι υπέρ των Citizens τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν κερδίσει τα 5 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους ματς, όπως και τα 3 στο Etihad Stadium. Στο 1.55 προσφέρεται ο άσος.

Σε αυτές τις 3 νίκες, μάλιστα, οι γηπεδούχοι πέτυχαν 13 γκολ, και αν κερδίσουν ξανά θα έχουν κάνει την κορυφαία επίδοση στο ντέρμπι από το 1995. Σε απόδοση 1.95 ο συνδυασμός του άσου με το Over 2,5. Οι αμυντικές επιδόσεις της Γιουνάιτεντ, άλλωστε, δεν είναι και οι καλύτερες, δεχόμενη 2+ γκολ και στα 11 τελευταία της παιχνίδια στην Premier League.

21 - Since the start of November, Manchester City have conceded more goals across all competitions than any other team from Europe's big five leagues (21 in nine games). Glitch. pic.twitter.com/fAtI2enYq2 — OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2024

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν χάσει και τα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Τρεις διαδοχικές ήττες γνώρισαν για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο υπό τις οδηγίες του Φαν Χάαλ. Ένα άλλο ρεκόρ που πάει να σπάσει, με αρνητικό τρόπο για τους φιλοξενούμενους, είναι ότι ο Ρουμπέν Αμορίμ κινδυνεύει να χάσει 3 σερί παιχνίδια πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα, που αριθμεί μέχρι τώρα 172 παιχνίδια.

Βέβαια, ο Πορτογάλος έχει ήδη κερδίσει τη Σίτι μία φορά φέτος, με το εντυπωσιακό 4-1 με τη Σπόρτινγκ και θα επιχειρήσει να γίνει μόλις ο 2ος προπονητής στην ιστορία, που κερδίσει τους πρωταθλητές της Premier League με διαφορετικές ομάδες στην ίδια σεζόν μετά τον Άλαν Πάρντιου τη σεζόν 2014-15. Θα τα καταφέρει; Στο 5.25 κυμαίνεται το διπλό.

How will Sunday's edition of the Manchester derby end? pic.twitter.com/SOjEJKsJz5 — Premier League (@premierleague) December 11, 2024

Ο Χάαλαντ δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, αλλά στα ντέρμπι πάντα δήλωνε «παρών» μέχρι τώρα. Σε μόλις 4 παιχνίδια κόντρα στη Γιουνάιτεντ για την Premier League έχει άμεση συμμετοχή σε 9 γκολ (6 τέρματα και 3 ασίστ)! Αυτή η επίδοση είναι ήδη ρεκόρ για παίκτη της Σίτι στο ντέρμπι και σε απόδοση 3.40 βρίσκουμε την επιλογή να πετύχει ο Χάαλαντ το πρώτο γκολ στο παιχνίδι.

Ο Σαλάχ θα τα έχει... 100

Η Λίβερπουλ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της σε όλα τα μέτωπα και τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Φούλαμ. Οι Reds έχουν σκοράρει 2+ γκολ και στα 7 τελευταία τους ματς για την Premier League και αν πετύχουν άλλα 13 στα ματς που απομένουν μέχρι το τέλος του 2024 θα έχουν κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου σε ένα ημερολογιακό έτος. Στο 2.10 προσφέρεται το Over 3,5.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει τη δική του εντυπωσιακή σεζόν και αν βρει δίχτυα τώρα, θα φτάσει τα 100 γκολ σε εντός έδρας ματς στην Premier League (με Τσέλσι και Λίβερπουλ). Στα 4 τελευταία ματς των «κόκκινων», μάλιστα, ο Αιγύπτιος πέτυχε 6 γκολ, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ. Ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της κατηγορίας, που είχε άμεση συμμετοχή σε 2+ γκολ για 5 διαδοχικά παιχνίδια ήταν ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι με την Άρσεναλ το 2011.

37 - Mohamed Salah has scored and assisted in 37 Premier League matches, the most of any player in history. Records. pic.twitter.com/ebBM8jeQVc — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2024

Επίσης, ο Σαλάχ ψάχνει γκολ για 8ο σερί ματς, κάτι που έχουν πετύχει μόνο άλλοι 3 παίκτες στην ιστορία της Premier League. Στο 1.78 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ, στο 5.00 να πετύχει 2+ τέρματα και στο 4.50 να σκοράρει τουλάχιστον μία φορά και να δώσει τουλάχιστον 1 ασίστ, στοίχημα που δημιουργείται με τη νέα γρήγορη και πιο εύκολη εμπειρία Build A Bet.

Στη Ρώμη τα σπουδαία

Το μεγαλύτερο ματς της αγωνιστικής στη Serie Α διεξάγεται τη Δευτέρα ανάμεσα σε Λάτσιο και Ίντερ. Οι «νερατζούρι» έχουν χάσει μόλις 2 από τα 8 προηγούμενα παιχνίδια τους στο ζευγάρι στο πρωτάθλημα, όμως αμφότερες αυτές οι ήττες σημειώθηκαν στη Ρώμη, το 2021 και το 2022. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο Σάρι βρισκόταν στον πάγκο των γηπεδούχων.

7 - #Inter have scored 3+ goals in a #SerieA match for the 7th time this season: the best tally in this league campaign. In the Big-5 European leagues 24/25, only PSG (9), Bayern Munich and Barcelona (both 8) have netted 3+ goals in more games than Inter. Abundance.#InterParma — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 6, 2024

Θα καταφέρει ο Μπαρόνι, που οδηγεί τους «λατσιάλι» στην καλύτερη σεζόν της από το 2019, να σπάσει την παράδοση ή οι φιλοξενούμενοι θα συνεχίσουν το καλό σερί; Στο 3.25 βρίσκουμε τον άσο και στο 2.20 το διπλό. Η Ίντερ, παράλληλα, τρέχει σερί σκοραρίσματος 8 αγώνων στο ζευγάρι, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 1960, όταν σταμάτησε στα 12 παιχνίδια, με το G/G να πληρώνει 1.71 αυτή τη φορά.

bwin Quick Hits

Το απίθανο αήττητο σερί του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό έχει φτάσει στα 18 παιχνίδια στη Super League. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και 10 διαδοχικές νίκες του Δικέφαλου του Βορρά στο Αγρίνιο! Στο 1.49 βρίσκουμε το διπλό. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 φετινά εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα και είναι ο μοναδικός αήττητος στις εξόδους του.

Ατρόμητος και ΟΦΗ συμβιβάζονται πολύ συχνά στα μεταξύ τους παιχνίδια και έμειναν στην ισοπαλία και στα 4 τελευταία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο ζευγάρι. Ισόπαλα, μάλιστα, έληξαν και τα 4 από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια τους στο Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.40.

Ο Αστέρας Τρίπολης έχασε στις καθυστερήσεις την προηγούμενη αγωνιστική και τώρα δοκιμάζεται στον Βόλο. Οι Αρκάδες μετράνε 4 διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα και αν ηττηθούν ξανά, θα ισοφαρίσουν τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία τους από το 2017 (5 σερί ήττες). Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 2.50 τιμάται ο άσος.

Από το ξεκίνημα της σεζόν 2022-23, κανένας άλλος παίκτης στη Super League δεν έχει πετύχει περισσότερα τέρματα σε εντός έδρας παιχνίδια από τον Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός έχει βρει δίχτυα 18 φορές, όσες και ο Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό, και θα επιχειρήσει να σκοράρει σε συνεχόμενα παιχνίδια στο Χαριλάου για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο. Θα τα καταφέρει κόντρα στον Πανσερραϊκό στο πρώτο ματς του Άρη μετά την απόλυση του Άκη Μάντζιου; Στο 2.10 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μορόν.

Πολύ κακή παράδοση έχει η Βαγιαδολίδ, όταν αγωνίζεται εντός έδρας τις Παρασκευές, καθώς έχει χάσει και τα 5 τελευταία της παιχνίδια. Αυτή τη φορά υποδέχεται τη Βαλένθια και το διπλό προσφέρεται στο 2.40.

Η Μπατσελόνα έχει κερδίσει τη Λεγκανές και στα 5 μεταξύ τους παιχνίδια στη Βαρκελώνη σε όλες τις διοργανώσεις. Στα 2 τελευταία, μάλιστα, δεν δέχθηκε καν γκολ. Θα συνεχίσει το καλό σερί; Στο 1.85 προσφέρεται η επιλογή για άσο σε συνδυασμό με N/G.



14 - Arsenal are unbeaten in their last 14 home games in all competitions (W12 D2), their best run under Mikel Arteta and best since an 18-game run under Arsene Wenger between March and November 2017. Surging. pic.twitter.com/c1FX52gGNb — OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2024

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Έβερτον, από την οποία έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά στα 28 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα στο Λονδίνο (0-1 τον Απρίλιο του 2021). Σε αυτό το σερί, μάλιστα, πανηγύρισε τη νίκη 23 φορές! Επιπλέον, οι «κανονιέρηδες» επιβλήθηκαν την τελευταία φορά που οι δυο τους αναμετρήθηκαν απόγευμα Σαββάτου (1-0 τον Δεκέμβριο του 2011). Τα «ζαχαρωτά», από την άλλη, δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε καμία από τις 3 προηγούμενες εξόδους τους στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 4 παιχνίδια ήταν τον Νοέμβριο του 2022. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Σε απόδοση 1.77 κυμαίνεται η απόδοση στον άσο σε συνδυασμό με N/G.

Η Μπάγερν εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα, όμως η έξοδος στην έδρα της Μάιντς τώρα κρύβει κινδύνους. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια κόντρα στην ομάδα που στο ξεκίνημα της αγωνιστικής βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Και οι 3 αυτές νίκες, μάλιστα, ήρθαν κόντρα στην Μπάγερν! Θα κάνουν ακόμα μία έκπληξη οι γηπεδούχοι; Σε απόδοση 2.50 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία 1Χ. Οι Βαυαροί, πάντως, θα στηριχθούν ξανά στον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος έχει σκοράρει και στις 6 πιο πρόσφατες εξόδους της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, ενώ στον αγώνα Κυπέλλου με τη Μάιντς νωρίτερα στη σεζόν έκανε χατ τρικ! Σε απόδοση 2.10 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μουσιάλα.

Η Γιουβέντους έχει εξαιρετική παράδοση κόντρα στη Βενέτσια στο Τορίνο, έχοντας κερδίσει και τα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, σκοράροντας συνολικά 28 γκολ. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο των «μπιανκονέρι» απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα της φετινής Serie A. Ενισχυμένη απόδοση 3.75 στη νίκη της Γιουβέντους σε συνδυασμό με Over 3,5 γκολ.

32 - Athletic have colleted 32+ points after their first 17 games in two consecutive LaLiga campaigns (32 in the last two) for the first time since 1982/83 (36) and 1983/84 (33) when they won the tittle (counting three points for a win). History. pic.twitter.com/MPvmdK2OEg — OptaJose (@OptaJose) December 8, 2024

Εξαιρετική παράδοση έχει δημιουργήσει ο Ερνέστο Βαλβέρδε κόντρα στην Αλαβές, την οποία κερδίσει για 7 διαδοχικά παιχνίδια στη LaLiga. Θα οδηγήσει την Μπιλμπάο σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.20 βρίσκουμε το διπλό.

Η Τσέλσι βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, όμως το παιχνίδι με την Μπρέντφορντ κρύβει παγίδες. Ειδικά, από τη στιγμή που οι Bees έχουν κερδίσει και στις 3 επισκέψεις τους στο Stamford Bridge για την Premier League. Η τελευταία ομάδα που κέρδισε τους «μπλε» σε 4 διαδοχικά ματς στο γήπεδό της ήταν η Λιντς το 1991 (6 νίκες). Θα δούμε έκπληξη και φέτος; Στο 5.75 η απόδοση για το 2 DNB. Οι γηπεδούχοι, πάντως, σκοράρουν κατά βούληση τελευταία, έχοντας πετύχει 3+ γκολ και στα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στην Premier League. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους έκαναν καλύτερο ανάλογο σερί, το μακρινό 1954. Στο 1.85 προσφέρεται το Over 3,5.

Η Ντόρτμουντ προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα από την κορυφή και υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ. Η Μπορούσια είναι η κορυφαία ομάδα εντός έδρας στην Bundesliga, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι είναι η χειρότερη εκτός έδρας. Την ίδια στιγμή, οι γηπεδούχοι έχουν και την κορυφαία επίθεση αντίστοιχα, ενώ η Χόφενχαϊμ κάνει αρνητικό ρεκόρ με μόλις 3 γκολ στις εξόδους της. Στο 1.43 ο άσος, στο 2.87 αν συνδυαστεί με N/G.

11 - This was the 11th time that Tottenham lost a Premier League game after having been 2+ goals ahead – at least four more such defeats than any other side in the competition’s history. Trend. pic.twitter.com/Ur6PmYSPBR — OptaJoe (@OptaJoe) December 8, 2024

Η Τότεναμ έχει έξοδο στην έδρα της Σαουθάμπτον και καλή παράδοση κόντρα σε ομάδες, που μόλις προβιβάστηκαν στην Premier League. Σε τέτοια παιχνίδια, λοιπόν, οι Spurs δεν έχουν ηττηθεί σε καμία από τις 13 προηγούμενες περιπτώσεις, φτάνοντας στη νίκη στις 10 από αυτές. Μόνο σε ένα από τα 22 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια δεν σκόραρε η Τότεναμ (τον Ιανουάριο του 2020), ενώ οι Saints σκοράρουν για 15 διαδοχικά παιχνίδια στο ζευγάρι. Το διπλό σε συνδυασμό με G/G πληρώνει 2.50.

Μετά την ήττα από τη Λάτσιο, η Νάπολι δοκιμάζεται στην έδρα της Ουντινέζε, από την οποία έχει να ηττηθεί για το πρωτάθλημα από τον Απρίλιο του 2016 (3-1 στο Ούντινε). Από τότε, έχει πετύχει 13 νίκες στα 16 επόμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Κρατάμε και το γεγονός ότι ο Αντόνιο Κόντε δεν έχει χάσει κανένα από τα 11 ματς κόντρα στην Ουντινέζε στους πάγκους, επίδοση που είναι η κορυφαία του κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Σε απόδοση 1.75 κυμαίνεται το διπλό.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί 23 αγώνων κόντρα στη Χετάφε και αν δεν ηττηθεί ούτε φέτος, θα αποτελεί νέα επίδοση ρεκόρ κόντρα σε οποιδήποτε αντίπαλο. Στο 1.43 ο άσος.

Κανένα από τα 23 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της δεν έχει χάσει στο πρωτάθλημα η Λεβερκούζεν, που τώρα δοκιμάζεται κόντρα στην Άουγκσμπουργκ. Οι «ασπιρίνες», μάλιστα, σκόραραν σε όλα, κέρδισαν τα 17 από αυτά και κυνηγάνε το all-time ρεκόρ της Μπάγερν με 33. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Το διπλό πληρώνει 1.63.

34 & 1 - #Atalanta



Best Dea start to a Serie A season, considering the first 15 match-days (34 points).



For the second time alone at the top of the Serie A table since the competition returned to having 20 teams (2004/05) - the other at MD5 in 2022/23.



Prowess. pic.twitter.com/4dpgjIfFpt — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 9, 2024

Η Αταλάντα δοκιμάζεται στην έδρα της Κάλιαρι και πάει για ιστορικό ρεκόρ, καθώς ποτέ στην ιστορία της δεν έχει πετύχει 9 διαδοχικές νίκες. Θα τα καταφέρει, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας; Στο 1.58 το διπλό.

Η Φιορεντίνα συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη Serie A και ετοιμάζεται για τη δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπολόνια. Οι Viola, πάντως, έχουν εξαιρετική παράδοση στο ζευγάρι, με μόλις 1 ήττα στα 16 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (1-2 το 2022), ενώ αν κερδίσουν θα κάνουν νέο ιστορικό ρεκόρ συλλόγου με 9 νίκες στη σειρά. Θα τα καταφέρουν; Στο 2.80 βρίσκουμε το διπλό.

Η Λέτσε έχει αναδειχθεί ισόπαλη με σκορ 1-1 και στα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της, αποτέλεσμα που εμφανίστηκε και στα 3 από τα 4 πιο πρόσφατα με αντίπαλο τη Μόντσα. Θα δούμε ακόμα μία ισοπαλία, που πληρώνει 3.10, στο ζευγάρι; Σε ενισχυμένη απόδοση 5.00 βρίσκουμε την ισοπαλία σε συνδυασμό με G/G, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 προσφέρεται στο 6.25.

Η Βόλφσμπουργκ εντυπωσιάζει φέτος με τις εκτός έδρας επιδόσεις της στην Bundesliga και έχει λιγότερους βαθμούς μόνο από την Μπάγερν, κάνοντας νέο ρεκόρ συλλόγου. Επόμενος αντίπαλος είναι η Φράιμπουργκ. Θα συνεχίσουν οι «Λύκοι» το εντυπωσιακό σερί; Στο 3.40 βρίσκουμε το διπλό.

Η Βέρντερ δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά όταν αντιμετωπίζει εκτός έδρας ομάδες που μόλις προβιβάστηκαν, καθώς έχει χάσει και τα 4 τελευταία τέτοια παιχνίδια, επίδοση που αποτελεί και αρνητικό ρεκόρ συλλόγου. Θα συνεχιστεί η κακή παράδοση και στην έδρα της Σαν Πάουλι; Στο 2.65 προσφέρεται ο άσος.

Η Οσασούνα δεν έχει ηττηθεί σε καμία από τις 3 τελευταίες της επισκέψεις στην έδρα της Εσπανιόλ, με τις 2 πιο πρόσφατες να λήγουν χωρίς νικητή. Θα είναι φέτος η πρώτη φορά, που θα σημειωθούν 3 διαδοχικές ισοπαλίες στο ζευγάρι; Στο 3.10 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Η εξαιρετική παράδοση που έχει δημιουργήσει η Γουέστ Χαμ τις Δευτέρες συνεχίζεται, καθώς έχει κερδίσει τα 9 από τα 10 τελευταία παιχνίδια για την Premier League τη συγκεκριμένη μέρα. Τώρα, έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπόρνμουθ. Θα συνεχίσει το σερί; Στο 4.40 βρίσκουμε το διπλό.

Κανένα από τα 5 τελευταία ματς στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έχει κερδίσει η Άστον Βίλα, όμως τα 4 από αυτά έληξαν χωρίς νικητή. Θα δούμε ακόμα μία ισοπαλία στο ζευγάρι φέτος; Προσφέρεται σε απόδοση 3.40.

