Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ στη Σαουδική Αραβία θα είναι το καλύτερο της ιστορίας»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποθέωσε τη Σαουδική Αραβία μετά την επιτυχία της να πάρει το χρίσμα για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2034.

Η Σαουδική Αραβία εξασφάλισε τη φιλοξενία του Μουντιάλ του 2034 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο φρόντισε να εκφράσει τον ενθουσιασμό του για αυτό, παρά τις «φωνές» όσον αφορά στη διαδικασία του διαγωνισμού και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

«Το 2034 στη Σαουδική Αραβία θα είναι το καλύτερο Μουντιάλ της ιστορίας. Είναι απίθανο. Οι εγκαταστάσεις, τα στάδια, οι συνθήκες για τους οπαδούς, όλα όσα έχω δει εδώ με έχουν πείσει απόλυτα ότι θα είναι το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στα χρονικά», είπε αρχικά ο σταρ της Αλ Νασρ, στηρίζοντας τη χώρα που τον θρέφει από το 2023.

"2034 will be the best World Cup ever!" 💚



Hear from someone who knows about Saudi Arabia. @Cristiano joins the #Saudi34 celebrations by sharing his thoughts on the incredible experience awaiting all fans at the FIFA World Cup 2034™️ 🇸🇦#WelcomeToSaudi34 pic.twitter.com/gFidAY402q