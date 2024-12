Μπενζεμά: «Είναι πάντα όμορφο να βλέπω τον Κριστιάνο»

Ο Μπενζεμά μίλησε για τη συνάντησή του με τον Ρονάλντο μετά τη νίκη της Αλ Ιτιχάντ επί της Αλ Νασρ (2-1) και αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Καρίμ Μπενζεμά και Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκαν αντιμέτωποι, αυτή τη φορά στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο πρώην συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, που κατέκτησαν μαζί τα πάντα πρόσφεραν μία ακόμη ξεχωριστή «μονομαχία» στη 13η αγωνιστική της Saudi Pro League.

Αμφότεροι βρήκαν δίχτυα, αλλά η ομάδα του Γάλλου επιθετικού πήρε το τρίποντο στο φινάλε. Μετά τη νίκη της Αλ Ιτιχάντ επί της Αλ Νασρ 2-1, ο Μπενζεμά δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συνάντηση με τον παλιό του φίλο και συνεργάτη. Ο Γάλλος επιθετικός αναφέρθηκε στην πορεία τους μαζί στη Βασίλισσα υπογραμμίζοντας τη σημασία των αναμνήσεων και των τίτλων που κατέκτησαν από κοινού.

«Είναι ωραίο να βλέπω τον Κριστιάνο. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο μαζί: εννέα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, γεμάτα γκολ και τρόπαια», δήλωσε ο Γάλλος σταρ.

Ακόμη ο 36χρονος στραικερ πρόσθεσε πως οι δυο τους αντάλλαξαν ευχές: «Ευχηθήκαμε ο ένας στον άλλον καλή τύχη με τους συλλόγους μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε τη διαφορά».

🤍💭 Karim Benzema after the game: “It’s nice to see Cristiano, we’ve come a long way together. Nine years at Real Madrid, goals, trophies…”.



“We wished each other good luck for the future with our clubs and continue to make the difference”. pic.twitter.com/i6pcAk5evb