Η Αλ Ιτιχάντ του Μπενζεμά νίκησε στο φινάλε 2-1 την Αλ Νασρ του Ρονάλντο και άφησε την ομάδα του CR7 να βλέπει με τα κυάλια την κορυφή.

Η ομάδα του Καρίμ Μπενζεμά και του Μαρίου Μιτάι επικράτησε 2-1 της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 13η αγωνιστική της Saudi Pro League. Με αυτή τη νίκη, η Αλ Ιτιχάντ συνέχισε το αήττητο σερί της για ένατο παιχνιδι και αύξησε τη διαφορά της από την κορυφή. Η πρωτοπότος Αλ ίτιχαντ άφησε την ομάδα του CR7 11 βαθμούς πίσω στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος.

Στη συνάντηση των άλλοτε συμπαικτών στη Ρεάλ, ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε το σκορ για τους Τίγρεις στο 55', προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς στους φιλάθλους. Ωστόσο, η Αλ Νασρ αντέδρασε άμεσα, με τον 39χρονο Ρονάλντο να σκοράρει στο 57', κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση «calma».

CRISTIANO RONALDO HAS SCORED AND DOES THE ‘CALMA’ #Ronaldo pic.twitter.com/MepXzTvPBm