Μπενζεμά και Ρονάλντο έδειξαν για ακόμα μία φορά την ποδοσφαιρική τους κλάση, με τον Γάλλο να ανοίγει το σκορ για την Αλ Ιτιχάντ και τον Πορτογάλο να απαντά μέσα σε δύο λεπτά με γκολάρα.

Στο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας συναντήθηκαν δύο από τα πιο «βαριά» χαρτιά του πρωταθλήματος, ο Καρίμ Μπενζεμά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, άλλοτε συμαπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 36χρονος Γάλλος έβαλε μπροστά την Αλ Ιτιχάντ στο 55’, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντέδρασε άμεσα.



Al Itthiad 1-0 Al Nassr



pic.twitter.com/8CCu7S2O9p



Στο 57’, μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο CR7 έδωσε τη δική του απάντηση στον πρώην συμπαίκτη του ισοφαρίζοντας για την Αλ Νασρ με εντυπωσιακό τρόπο.

CRISTIANO RONALDO HAS SCORED AND DOES THE ‘CALMA’ 🤯 pic.twitter.com/RKUgAvxo3G