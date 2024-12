Ο Νίκος Βέργος σκοράρει... κατά ριπάς για τη Μέλμπουρν Βίκτορι, φτάνοντας τα πέντε γκολ για τη νέα του ομάδα μετά τη νίκη με 3-1 επί της Γουέστερν Γιουνάιτεντ.

Η Μέλμπουρν Βίκτορι έχει βρει στο πρόσωπο του Νίκου Βέργου έναν επιθετικό στον οποίο μπορεί να ποντάρει. Ο Έλληνας φορ δεν έχει απογοητεύσει και λίγους μήνες μετά τη μετακόμισή του στην Αυστραλία έχει γίνει ένας παίκτης-κλειδί για τη νέα του ομάδα.

Ο 28χρονος σημείωσε ακόμα ένα γκολ για τον σύλλογο από τη Μελβούρνη, αυτή τη φορά απέναντι στη Γουέστερν Γιουνάιτεντ. Ο Βέργος έκανε το 2-1 για την ομάδα του βρίσκοντας δίχτυα με πλασέ στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 3-1 και πλέον η Μέλμπουρν βρίσκεται μία ανάσα από την κορυφή της βαθμολογίας.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα πέντε γκολ μέσα σε δέκα αγώνες, ενώ έχει παράλληλα μοιράσει και τρεις ασίστ μέχρι στιγμής.

Δείτε το γκολ:

Nikos Vergos scores for Melbourne Victory ! Victory once again takes the lead against home side.



WESTERN UNITED 1 : 2 MELBOURNE VICTORY #WUNvMVCpic.twitter.com/szzWnPEXbB