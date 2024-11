Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η κορυφή τους περιμένει!

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν χάνει σερί ματς κόντρα σε κανέναν, ο Αμορίμ γίνεται ο πιο νεαρός προπονητής της Γιουνάιτεντ από το 1969 και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα, το βρίσκετε εδώ!

Μετά τη μεγάλη νίκη στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός έχει νέο ντέρμπι κορυφής, καθώς αυτή τη φορά υποδέχεται την ΑΕΚ, από την οποία ηττήθηκε στα 2 από τα 3 τελευταία εντός έδρας ματς για τη Super League. Η ομάδα του Αλμέιδα είχε βρει ρυθμό πριν τη διακοπή, πετυχαίνοντας 3 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει και το πλεονέκτημα αυτή την περίοδο να μην έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπως οι γηπεδούχοι.

Στην τελευταία της επίσκεψη σε αυτό το στάδιο, η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 2-0 τον περασμένο Μάιο, όμως υπό τις οδηγίες του Αργεντίνου τεχνικού δεν έχει χάσει σερί παιχνίδια κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Παραμένει, μάλιστα, η τελευταία ομάδα που κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος (με 2-1 τον περασμένο Ιανουάριο). Αυτή η ήττα είναι και η μοναδικά στα 9 τελευταία παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», που έχουν σημειώσει 7 νίκες.

Στο 2.10 βρίσκουμε τον άσο, σε απόδοση 3.40 την ισοπαλία, ενώ το διπλό προσφέρεται σε τιμές αουτσάιντερ και πληρώνει 3.25.

Ο Αμορίμ και ο… κακός δαίμονας της Σίτι

Η ώρα για να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ έφτασε και αυτό θα γίνει στο εκτός έδρας ματς με την Ίπσουιτς. Σε ηλικία 39 ετών και 302 ημερών, ο Πορτογάλος γίνεται ο πιο νεαρός που παίρνει τα ηνία του συλλόγου μετά τον ΜακΓκίνες το 1969.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στη σεζόν, αλλά έχουν χάσει τα 4 από τα 5 τελευταία ματς στο ζευγάρι, τη στιγμή που η Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει τα 17 από τα 19 πιο πρόσφατα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που προβιβάστηκαν. Μάλιστα, δεν έχασε κανένα από αυτά στο συγκεκριμένο σερί, που εκτός έδρας έχει φτάσει στις 9 διαδοχικές νίκες (μόνο η Τσέλσι στην ιστορία της Premier League έχει πετύχει 10+ την περίοδο 2002-09).

77% - Since March 2020 when Rúben Amorim took charge of them, Sporting CP have the highest win percentage of any team across Europe’s top 10 leagues (77% - 120/156). Machine. pic.twitter.com/xngfVwFhnG — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2024

Ένα άλλο στοιχείο που δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους είναι το γεγονός ότι η Ίπσουιτς δεν έχει πετύχει ακόμα την πρώτη εντός έδρας νίκη της στη σεζόν (σε 5 παιχνίδια). Στο 1.63 προσφέρεται το διπλό.

Τα τελευταία αποτελέσματα της Μάντσεστερ Σίτι δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και τώρα έρχεται το παιχνίδι με την Τότεναμ, που τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε τον… κρυπτονίτη του Πεπ Γκουαρδιόλα. Πιο συγκεκριμένα, οι «πολίτες» έχουν κερδίσει μόλις 3 από τα 10 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα.

Σε αυτό που ποντάρουν οι γηπεδούχοι, για να πετύχουν διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά από το 2019, είναι ότι οι φιλοξενούμενοι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα και έχουν κερδίσει μόλις 2 από τα 11 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια τους στην Premier League. Από τον περασμένο Μάρτιο καμία άλλη ομάδα στην κατηγορία δεν έχει περισσότερες εκτός έδρας ήττες από την Τότεναμ (7). Στο 1.53 προσφέρεται ο άσος.

2 - Manchester City have lost a Premier League game in which they led at half-time for the first time since May 2021, also away to Brighton & Hove Albion. Déjà vu. pic.twitter.com/Bb5cmDsZW7 — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2024

Βέβαια, οι citizens προέρχονται από διαδοχικές ήττες, παρότι είναι η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια στη σεζόν στην Premier League. Η τελευταία φορά που η Σίτι γνώρισε 3 διαδοχικές ήττες ήταν τον Μάρτιο του 2016, σερί στο οποίο είχε χάσει και από την Τότεναμ! Στο 5.25 βρίσκουμε το διπλό.

Τέλος, στις 3 προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με αντίπαλο την Τότεναμ η Σίτι δέχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις 2+ γκολ. Συνολικά, μάλιστα, σημειώθηκαν 17 τέρματα! Σε απόδοση 1.90 το Over 3,5.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Λίβερπουλ από τη Σαουθάμπτον στα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Σε αυτό το παιχνίδι ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει την απίθανη επίδοση του Γουέιν Ρούνεϊ, καθώς μέχρι τώρα έχει σκοράρει και έχει μοιράσει ασίστ στο ίδιο παιχνίδι 35 φορές. Κόντρα στους «Άγιους», μάλιστα, έχει πετύχει 7 γκολ σε 11 παιχνίδια. Με την ανανεωμένη εμπειρία Build A Bet βρίσκουμε στο 2.10 την απόδοση στον συνδυασμό των εξής αγορών: γκολ Σαλάχ οποιαδήποτε στιγμή & νίκη Λίβερπουλ.

10 & 10 - Mohamed Salah is the first player to reach double figures for both goals (10) and assists (10) for a big five European League side in all competitions this season, while the Egyptian has now achieved this in each of his last four seasons for Liverpool. Unplayable. pic.twitter.com/t4JH5ytzz8 — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2024

Αγωνιστική των ντέρμπι στην Ιταλία

Το απόγευμα του Σαββάτου περιλαμβάνει το πρώτο μεγάλο ματς στη Serie A, με τη Μίλαν να υποδέχεται τη Γιουβέντους. Οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν αήττητοι στη σεζόν, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι έχουν μόλις 18 βαθμούς, επίδοση που είναι η χειρότερή τους εδώ και 4 χρόνια.

Οι «ροσονέρι» έχασαν το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους (0-2 από τη Νάπολι) και κινδυνεύουν με σερί ήττες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2023, όταν μία από αυτές είχε έρθει από τη Γιουβέντους (0-1). Σε απόδοση 3.40 προσφέρεται το διπλό.

9 - Juventus have kept the most clean sheets in the Big-5 European leagues in 2024/25 (9 in 12 Serie A matches). Before the Bianconeri, the last team to have recorded 9 clean sheets in the first 12 Serie A games of the season was Juventus in 2014/15. Wall.#JuveToro pic.twitter.com/CtlvpjSKZp — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 9, 2024

Από εκεί και πέρα, οι «μπιανκονέρι» έχουν πετύχει μόλις 2 γκολ στα 7 τελευταία ντέρμπι κόντρα στη Μίλαν για το πρωτάθλημα, ενώ φέτος εντυπωσιάζουν αμυντικά, καθώς έχουν κρατήσει το μηδέν στις 4 από τις 5 προηγούμενες εξόδους τους στη Serie A. Αν τα καταφέρουν ξανά, είναι κάτι που έχουν κάνει μόλις άλλες 3 φορές στην ιστορία τους (1967, 2004, 2023). Με τη νέα εμπειρία Build A Bet συνδυάζεις τις αγορές X2, N/G & Under 2,5, που δίνουν απόδοση 3.75.

Ακολουθεί το Derby del Sole την Κυριακή, όταν η Νάπολι φιλοξενεί τη Ρόμα, στον πάγκο της οποίας επέστρεψε ο Κλαούντιο Ρανιέρι. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και έχουν κερδίσει μόλις 3 από τα 12 παιχνίδια τους στη σεζόν, γνωρίζοντας 5 ήττες. Αυτές οι επιδόσεις συγκρίνονται μόνο με εκείνες των 2011 και 2008. Επίσης, δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 9 προηγούμενες εξόδους τους στο πρωτάθλημα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από 2000 και είναι η 4η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας εκτός έδρας, μετά από Λέτσε, Βενέτσια και Βερόνα. Στο 1.75 προσφέρεται ο άσος.

56% - Only Luciano Spalletti (59%) and Rudi Garcia (57%) have won in percentage more matches than Claudio #Ranieri (56%) among #Roma managers in their history in #SerieA (min. 2 match). Sir. pic.twitter.com/gvAO2OlMe0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 13, 2024

Η Νάπολι, άλλωστε, τρέχει αήττητο σερί 6 αγώνων εντός έδρας κόντρα στη Ρόμα, από την οποία ηττήθηκε για τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2018 (2-4). Κρατάμε και ότι ο Ρομέλου Λουκάκου έχει πετύχει 3 γκολ στα 5 τελευταία ματς με τους Ρωμαίους. Στο 2.65 να σκοράρει ο Λουκάκου οποιαδήποτε στιγμή.

Πρωταθλητές σε κρίση

Η Λεβερκούζεν δεν θυμίζει και πολύ στην περσινή ομάδα, που έγραψε ιστορία στην Bundesliga και με 17 βαθμούς ύστερα από τις 10 πρώτες αγωνιστικές, είναι η χειρότερη πρωταθλήτρια μετά την Ντόρτμουντ ο 2012. Στην ιστορία της κατηγορίας μόνο 8 ομάδες με τέτοιες επιδόσεις σε αυτό το σημείο της σεζόν κατάφεραν να κατακτήσουν στο τέλος τον τίτλο (τελευταία η Βόλφσμπουργκ το 2008-09).

Επόμενο παιχνίδι για τις «ασπιρίνες» αυτό κόντρα στη Χάιντενχαϊμ. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έχει κρατήσει μόλις 1 φορά το μηδέν φέτος και είναι και σε αυτό η χειρότερη πρωταθλήτρια μετά την Μπάγερν το 2000. Στο 1.95 βρίσκουμε το G/G. Επίσης, έχει χάσει 11 βαθμούς σε παιχνίδια που προηγήθηκε. Σε απόδοση 8.50 βρίσκουμε το ειδικό στοίχημα να προηγηθεί οποιαδήποτε ομάδα, αλλά να λήξει ισόπαλο το ματς.

Άλλο ένα από τα φαβορί, που δεν τα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα είναι η Ντόρτμουντ, που αυτή τη φορά υποδέχεται την επικίνδυνη Φράιμπουργκ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν γνωρίσει την ήττα σε κανένα από τα 16 τελευταία ματς στο ζευγάρι στο Signal Iduna Park, κερδίζοντας τα 15 από αυτά, ενώ στα 24 ταξίδια τους στο Ντόρτμουντ, οι φιλοξενούμενοι έχουν πετύχει μόλις 1νίκη (2-0 το 2001)! Σε απόδοση 1.65 ο άσος. Συν ότι η Μπορούσια τρέχει αήττητο σερί 12 αγώνων εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις και ο Σαχίν είναι ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της με 7 νίκες στα 7 πρώτα του παιχνίδια εκεί.

7 - Nuri Sahin is the first Borussia Dortmund coach since the Bundesliga was founded to win each of his first seven home matches in charge (all comps). Smooth. #BVBSTU pic.twitter.com/fzhbMpKqMg — OptaFranz (@OptaFranz) November 5, 2024

Για να φτάσουν στη νίκη οι Βεστφαλοί, θα χρειαστεί να έχουν για ακόμα μία φορά τον Γκιρασί σε καλή μέρα. Ο υψηλόσωμος επιθετικός τα πηγαίνει πολύ καλά κόντρα στη Φράιμπουργκ, σκοράροντας κατά μέσο 1,5 γκολ κάθε φορά που την αντιμετωπίζει. Στο 2.15 να σκοράρει ο Γκιρασί οποιαδήποτε στιγμή.

Μία από τις ομάδες που έχουν εντυπωσιάσει φέτος στην Bundesliga είναι η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που μετράει 4 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις για πρώτη φορά εδώ και 2 χρόνια. Παράλληλα, με 20 βαθμούς σε αυτό το σημείο της σεζόν κάνει την καλύτερη επίδοσή της από το 2013 και πάντα ποντάρει στην έδρα της, όπου παραμένει αήττητη για 9 αγωνιστικές.

3 - Omar Marmoush has scored three free-kicks across all competitions this season, with no other player from the big five European leagues doing so more than once. Magician. #VfBSGE pic.twitter.com/7rcOhDBk8x — OptaFranz (@OptaFranz) November 10, 2024

Τώρα, υποδέχεται τη Βέρντερ, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.68. Επίσης, οι «αετοί» έχουν ήδη πετύχει 26 γκολ, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 1994 (τότε 28), ενώ ο Μαρμούς έχει κλέψει τις εντυπώσεις, βρίσκοντας δίχτυα 11 φορές φέτος. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην κατηγορία (μαζί με τον Χάρι Κέιν) και ο πρώτος Αιγύπτιος στην ιστορία της Bundesliga με χατ τρικ σε 3 διαδοχικά παιχνίδια! Με το νέο πιο γρήγορο και εύκολο Build A Bet, παίρνουμε απόδοση 8.25 στον συνδυασμό των αγορών: άσος & 2+ γκολ Μαρμούς.

bwin quick hits

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ βρήκε δίχτυα και στα 6 τελευταία παιχνίδια του για τη Super League (8 γκολ), επίδοση που είναι η κορυφαία στα 10 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετά τους Γκιόκερες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) και Μαρμούς (Άιντραχτ Φρανκφούρτης). Στο 3.50 η απόδοση να σκοράρει ο Μπετανκόρ οποιαδήποτε στιγμή στο Καλλιθέα – Πανσερραϊκός.

Ο Παναιτωλικός κάνει εντυπωσιακή σεζόν, όμως τελευταία δεν έχει καθόλου καλή παράδοση κόντρα στον Παναθηναϊκό, που μετράει 4 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι και επιδιώκει να τις κάνει 5 για πρώτη φορά στην ιστορία των αναμετρήσεών τους. Οι «πράσινοι», μάλιστα, προέρχονται από διαδοχικές εκτός έδρας νίκες χωρίς να δεχθούν γκολ (η τελευταία φορά που πέτυχαν 3 νίκες με 0 παθητικό μακριά από το γήπεδό τους ήταν τον Ιανουάριο του 2021). Στο 1.65 το διπλό, στο 1.90 να μην σκοράρει ο Παναιτωλικός.

Η Άρης έχει κερδίσει και τα 5 τελευταία εντός έδρας ματς με αντίπαλο τον Βόλο, με συνολικά τέρματα 14-2. Επίσης, οι «κίτρινοι» έχουν πετύχει 4 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα και κυνηγούν την ισοφάριση του ρεκόρ τους με 5 από τη σεζόν 2006-07. Σε ενισχυμένη απόδοση βρίσκουμε τη νίκη του Άρη από το πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 1.80 τον συνδυασμό του άσου με το Over 1,5.

Ο ΟΦΗ τρέχει το κορυφαίο αήττητο σερί στο ζευγάρι με τη Λαμία, καθώς δεν ηττήθηκε σε κανένα από τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, κινδυνεύουν με το χειρότερο εντός έδρας σερί στην ιστορία τους στη Super League, καθώς αν δεν κερδίσουν θα φτάσουν στα 13 παιχνίδια (είχαν 12 το 2021). Στο 2.50 βρίσκουμε το διπλό.

Ούτε ένα γκολ δεν δέχθηκε ο Ατρόμητος στα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο τον Λεβαδειακό για τη Super League, φτάνοντας στη νίκη, μάλιστα, και στα 7 πιο πρόσφατα από αυτά! Αυτές οι αμυντικές του επιδόσεις είναι οι κορυφαίες στην ιστορία του απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 1.75 προσφέρεται ο άσος και στο 2.65, αν συνδυαστεί με N/G.

Οι Παρασκευές… ταιριάζουν στη Χετάφε, που έχει χάσει μόλις 1 από τα 19 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της τη συγκεκριμένη μέρα (0-2 από την Μπιλμπάο τον Μάιο του 2024). Την ίδια στιγμή, η Βαγιαδολίδ κέρδισε μόνο σε 1 από τις 15 προηγούμενες εξόδους της στη LaLiga την ίδια ημέρα. Στο 1.68 βρίσκουμε τον άσο.

Το εντυπωσιακό αήττητο εκτός έδρας σερί της Ρεάλ Μαδρίτης στη LaLiga έχει φτάσει στα 20 παιχνίδια. Τώρα, έρχεται η έξοδος κόντρα στη Λεγκανές, με τους «μερένγκες» να κυνηγούν το ιστορικό σερί της Μπαρτσελόνα με 23 ματς από το 2011. Στο 1.46 η τιμή για το διπλό.

700 - Diego Pablo Simeone will become the first manager in history to reach 700 matches in charge of a LaLiga team in all competitions: G699 W412 D156 L131 - 1,166 goals scored, 576 conceded and 326 clean sheets. Legend. pic.twitter.com/uXjV1bP42H — OptaJose (@OptaJose) November 20, 2024

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Ατλέτικο από την Αλαβές στις 13 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις στη Μαδρίτη, χάνοντας με 0-1 τον Μάιο του 2003. Μετράει, μάλιστα, 6 διαδοχικές νίκες. Σε ενισχυμένη απόδοση προσφέρεται ο άσος από το πρώτο ημίχρονο.

Σε καμία από τις 10 προηγούμενες επισκέψεις της στο Emirates δεν έχει φτάσει στη νίκη η Νότιγχαμ Φόρεστ για το πρωτάθλημα, χάνοντας από την Άρσεναλ και στις 4 τελευταίες περιπτώσεις. Η τελευταία της εκτός έδρας νίκη επί των «κανονιέρηδων» σημειώθηκε το μακρινό 1989 (3-1). Στο 1.34 η τιμή για τον άσο.

Η Νιούκαστλ έχει βρει δίχτυα και στα 10 τελευταία της παιχνίδια με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ για την Premier League, τη στιγμή που τα «σφυριά» έχουν κολλήσει στο μηδέν μόνο σε 1 από τα 13 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς. Σε απόδοση 1.68 βρίσκουμε το G/G.

Η Ίντερ τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί 26 αγώνων κόντρα στη Βερόνα στη Serie A, έχοντας κερδίσει τους 21 από αυτούς. Είναι το δεύτερο κορυφαίο της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο (30 ματς με τη Σαμπντόρια από το 1977). Στο 1.39 η νίκη για τους «νερατζούρι». Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έδειξε «καυτός» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή και έχει πετύχει 6 γκολ επί της Βερόνα στις 8 περιπτώσεις που την αντιμετώπισε. Σε απόδοση 4.80 να ανοίξει το σκορ ο Μαρτίνες και να κερδίσει η Ίντερ.

Το πρόγραμμα της Bundesliga ξεκινάει με βαυαρικό… μίνι ντέρμπι και την Μπάγερν να υποδέχεται την Άουγκσμπουργκ. Οι γηπεδούχοι έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά και για πρώτη φορά από το 2018 έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους για 4 διαδοχικές παιχνίδια. Την ίδια στιγμή, οι φιλοξενούμενοι έχουν δεχθεί 7 γκολ στα 15 πρώτα λεπτά των αγώνων τους, επίδοση που είναι η χειρότερη στην κατηγορία. Η Μπάγερν, από την άλλη, έχει πετύχει 5 γκολ στο ίδιο διάστημα, επίδοση που είναι η καλύτερη στην κατηγορία. Σε απόδοση 2.30 να σημειωθεί γκολ μέχρι το 15’.

26 - Vincent Kompany has earned 26 points in his first 10 Bundesliga games with FC Bayern Munich - a joint-record after the first 10 games in the competition by a FCB manager, along with Pep Guardiola in 2013 and Branko Zebec in 1968 (converted to 3 points per game). Footprints. pic.twitter.com/2KFKNhhL0g — OptaFranz (@OptaFranz) November 9, 2024

Στα παιχνίδια ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Κρίσταλ Πάλας για την Premier League, η φιλοξενούμενη ομάδα κέρδισε μόλις 3 φορές στις 24 προηγούμενες αναμετρήσεις. Η μοναδική νίκη της Πάλας στο Villa Park είχε έρθει τον Δεκέμβριο του 2013 (1-0). Σε απόδοση 1.61 προσφέρεται ο άσος.

Η Μπόρνμουθ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τελευταία, προέρχεται από 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στην Premier League και θα επιχειρήσει να τις κάνει 4 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θετικός οιωνός ότι έχει κερδίσει τα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα ματς κόντρα στην Μπράιτον, την οποία υποδέχεται τώρα, στο Vitality Stadium. Ο άσος προσφέρεται στο 2.30.

Ούτε ένα βαθμό δεν έχει πάρει μακριά από την έδρα της στη σεζόν η Μπρέντφορντ στην Premier League. Η τελευταία φορά που έχασε και στις πρώτες 6 εξόδους της στη σεζόν ήταν το 1961. Θα επαναληφθεί η ιστορία στη δύσκολη έξοδο με αντίπαλο την Έβερτον; Στο 2.35 η νίκη για τους γηπεδούχους.

Η Αταλάντα έφτασε στη νίκη και στις 6 προηγούμενες αναμετρήσεις της με την Πάρμα για το πρωτάθλημα. Το εντυπωσιακό της ξεκίνημα στη σεζόν, μάλιστα, τη φέρνει να έχει σκοράρει 31 γκολ στις 12 πρώτες αγωνιστικές και αν βρει δίχτυα και πάλι θα κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου σε αυτό το σημείο της σεζόν. Ο συνδυασμός του διπλού με το Over 2,5 πληρώνει 2.15.

Το νικηφόρο σερί της Φιορεντίνα έχει φτάσει στα 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η 2η κορυφαία στην ιστορία της μετά τις 8 διαδοχικές νίκες, που είχε πετύχει το 1960. Επόμενος αντίπαλος είναι η Κόμο και το διπλό προσφέρεται στο 2.35.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Λάτσιο στις 11 προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με αντίπαλο την Μπολόνια για τη Serie A. Αυτό το ματς ήταν και το πιο πρόσφατο τον περασμένο Φεβρουάριο (1-2), με την τελευταία φορά που γνώρισε διαδοχικές ήττες στη Ρώμη στο ζευγάρι να είναι το 1964. Στο 1.90 ο άσος.

Σε καμία από τις 8 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Τζένοα δεν έχει πανηγυρίσει τη νίκη η Κάλιαρι, γνωρίζοντας την ήττα στις 7 από αυτές. Δεν βρήκε, μάλιστα, καν δίχτυα στις 4 πιο πρόσφατες. Στο 2.55 προσφέρεται ο άσος.

Κανένα από τα 13 τελευταία της ματς κόντρα σε ομάδες που στο ξεκίνημα της αγωνιστικής ήταν στο top-4 δεν έχει κερδίσει η Λέστερ, χάνοντας τα 10 από αυτά. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, καθώς σε αυτό το σερί έχει δεχθεί συνολικά 35 γκολ. Επόμενος αντίπαλος η φορμαρισμένη Τσέλσι, με το διπλό να προσφέρεται στο 1.52, ενώ σε ενισχυμένη απόδοση το βρίσκουμε σε συνδυασμό με Over 3,5.

Όλα τα φετινά γκολ του Κάι Χάβερτς στην Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ έχουν έρθει σε εντός έδρας αναμετρήσεις. Ο Γερμανός είναι ο μοναδικός παίκτης στην κατηγορία, που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Στο 2.35 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Κόουλ Πάλμερ κάνει ακόμα μία εντυπωσιακή σεζόν για την Τσέλσι και κόντρα σε ομάδες που προβιβάστηκαν φέτος έχει άμεση συμμετοχή σε 10 τέρματα (6 γκολ, 4 ασίστ) σε μόλις 5 αναμετρήσεις. Στο 2.05 η απόδοση να βρει δίχτυα ο Πάλμερ οποιαδήποτε στιγμή επί της Λέστερ.

3 - Chelsea will end a day in the top three places of the Premier League table for the first time since the final day of the 2021-22 season, when they finished in third position behind Manchester City and Liverpool. Upward. pic.twitter.com/EFbWA7rIQh — OptaJoe (@OptaJoe) November 10, 2024

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει σκοράρει από 2 γκολ στις 2 προηγούμενες αναμετρήσεις του με αντίπαλο τη Θέλτα στο πρωτάθλημα για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Θα συνεχίσει ο Πολωνός το εντυπωσιακό σερί; Στο 5.25 να πετύχει ξανά 2+ ο Λεβαντόφσκι.

Μεγάλο ντέρμπι στη Βασκονία, όπου η Μπιλμπάο υποδέχεται τη Σοσιεδάδ. Οι γηπεδούχοι μετράνε 3 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι στο San Mamés, επίδοση που είναι η κορυφαία από το 2005. Αυτό, μάλιστα, θα είναι το 8ο ντέρμπι ανάμεσα στους δύο τεχνικούς, Βαλβέρδε και Αλγκουαθίλ, με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού να μετράει 4 διαδοχικές νίκες. Στο 2.20 προσφέρεται ο άσος.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό, έχει επιστρέψει στα γκολ για τη Νιούκαστλ και τώρα θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο, κόντρα στον οποίο έχει σκοράρει και στα 3 τελευταία ματς στην Premier League. Πέρυσι, μάλιστα, πέτυχε 2+ γκολ και στα 2 ματς με τη Γουέστ Χαμ. Στο 5.50 να πετύχει ο Ίσακ 2+ γκολ στο ματς της Νιούκαστλ με τη Γουέστ Χαμ.

Η Βαλένθια συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και να παραπαίει, κάνοντας το χειρότερό της ξεκίνημα από τη σεζόν 1957-58. Τώρα, θα υποδεχθεί την Μπέτις, η οποία έχει κερδίσει και τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στις 3 νίκες ήταν το 1976. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Σε απόδοση 2.45 το διπλό.

Η Γκλάντμπαχ προέρχεται από 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στην Bundesliga και υποδέχεται τη Σαν Πάουλι, με στόχο να φτάσει στις 4 για πρώτη φορά, στην ίδια σεζόν, μετά το 2020. Θα τα καταφέρει; Στο 1.85 ο άσος.

Εντυπωσιακό εντός έδρας αήττητο σερί τρέχει η Στουτγκάρδη κόντρα στην Μπόχουμ, από την οποία έχει να ηττηθεί από τον Μάιο του 1987 στην Bundesliga. Από τότε, έχουν περάσει 25 παιχνίδια, με τους γηπεδούχους να σημειώνουν 18 νίκες. Σε αυτή την αναμέτρηση, μάλιστα, θα κοντραριστούν οι δύο ομάδες με τις χειρότερες άμυνες στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων στην κατηγορία: η Μπόχουμ έχει παθητικό 18 τερμάτων, ενώ η Στουτγκάρδη 13. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στην επανάληψη προσφέρεται σε απόδοση 2.60.

