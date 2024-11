«Είχε προβλήματα με όλους στη Φλουμινένσε»: Οι καταγγελίες και το μήνυμα του Μαρσέλο μετά το «διαζύγιο»

Ο Μαρσέλο χρησιμοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να στείλει το δικό του μήνυμα μετά το τέλος του από τη Φλουμινένσε, εν μέσω αντιδράσεων και καταγγελιών για την αυταρχική συμπεριφορά του απέναντι στα μέλη της ομάδας.

Μετά τον έντονο διαπληκτισμό του με τον προπονητή του στη Φλουμινένσε, το συμβόλαιο του Μαρσέλο έληξε με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό το τι ακριβώς ειπώθηκε ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο Βραζιλιάνος πρώην άσος του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε για την αγάπη που εξακολουθεί να τρέφει για την ομάδα παρά το άδοξο τέλος του και τα όσα έγιναν με τον Μάνο Μενέζες, λέγοντας ότι η αλήθεια σύντομα θα λάμψει δικαιώνοντάς τον.

Όσο οι λεπτομέρειες για το περιστατικό παραμένουν κρυφές, φήμες και καταγγελίες σχετικά με τη γενικότερη συμπεριφορά του Μαρσέλο όσο βρισκόταν στους «τρικολόρ» έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας και να καίνε τον 36χρονο, που φέρεται να λειτουργούσε ως... αυθεντία στα αποδυτήρια.

Ο ίδιος είχε διαμάχες σχεδόν με όλους στην ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού επιτελείου, όπως αποκάλυψε το ESPN. Επιπλέον, κατηγορείται για κακομεταχείρηση συμπαικτών του, αλλά και των βοηθών της Φλουμινένσε. Η ίδια πηγή αναφέρει μάλιστα πως συμβούλευε τους νεότερους παίκτες να μην προπονούνται πολύ με την πρόφαση ότι το ταλέντο είναι το μοναδικό που θα εγγυηθεί την καλή τους απόδοση.

