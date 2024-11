Λίγες ώρες μετά τον... viral τσακωμό του με τον Μάνο Μενέζες, η Φλουμινένσε ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Μαρσέλο.

Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο, ο Μαρσέλο αποτελεί παρελθόν από τη Φλουμινένσε. Ο Βραζιλιάνος μπακ μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε και έζησε φοβερές στιγμές μαζί της, όπως η κατάκτηση του Copa Libertadores, ωστόσο το «αντίο» του δεν ήταν τόσο... ένδοξο.

Ο 36χρονος φαίνεται πως πλήρωσε το τίμημα του viral τσακωμού του με τον προπονητή της ομάδας. Λίγο πριν περάσει αλλαγή στο παιχνίδι κόντρα στην Γκρέμιο, ο Μαρσέλο είχε μια πολύ τεταμένη στιγμή με τον Μάνο Μενέζες, τον οποίο εξόργισε τόσο ώστε να τον αφήσει τελικά στον πάγκο.

Και λίγες ώρες μετά από αυτό το περιστατικό, η Φλουμινένσε ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Βραζιλιάνο, τονίζοντας βέβαια πως «οι δεσμοί της με τον Μαρσέλο παραμένουν ισχυρότατοι», ανεξάρτητα από αυτή την εξέλιξη.

NOTA OFICIAL



O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos… pic.twitter.com/vVR1TtnzXX