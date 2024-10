Μεγάλη στιγμή για τον γυναικείο αθλητισμό, καθώς η Ισπανίδα Τζένιφερ Ερμόσο τιμήθηκε με το βραβείο Socrates στο γκαλά του Παρισιού.

Η Τζένιφερ Ερμόσο τιμήθηκε με το βραβείο Socrates στο γκαλά του Παρισιού και έγινε η πρώτη γυναίκα που παραλαμβάνει το εν λόγω βραβείο, με το οποίο το 2022 είχε τιμηθεί ο Μανέ, ενώ πέρυσι ο Βινίσιους. Να θυμίσουμε ότι το «Socrates Award» απονέμεται για την κοινωνική προσφορά των αθλητών.

Jennifer Hermoso is the winner of the 2024 Socrates Award!



Congrats, @Jennihermoso 👑 #PrixSocrates with @peaceandsport #ballondor pic.twitter.com/NZD0hjzf5w