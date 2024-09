Οι περισσότερες από τις ιδέες του Τζιάνι Ινφαντίνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δεν έχουν υλοποιηθεί, ωστόσο FIFA είναι αποφασισμένη να προωθήσει μέχρι τέλους το αμφιλεγόμενο αυτό τουρνουά.

Λίγους μήνες πριν τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που τόσο έχει διχάσει το ποδοσφαιρικό κοινό, φαίνεται πως οι διοργανωτές έχουν χάσει... την μπάλα.

Το τουρνουά είναι αυτή τη στιγμή μετέωρο, διότι δεν έχουν λυθεί βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ομαλή διεξαγωγή του. Η «Gazzetta dello Sport» έφερε στο φως τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στα παράπονα από πλευράς παικτών και ομάδων για τη σύσταση της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Οι Ιταλοί είναι ξεκάθαροι. Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι οι ημερομηνίες διεξαγωγής του τουρνουά (15-13 Ιουλίου), ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι στον... αέρα.

Πρώτα από όλα, υπάρχει έλλειψη σε χώρους διεξαγωγής και ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα στάδια στα οποία θα λάβουν χώρα οι αγώνες. Ακόμα κι αν λυθεί αυτό το πρόβλημα, όμως, δεν έχει βρεθεί ο φορέας που θα αναλάβει την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, καθώς υπάρχουν μηδενικές προσφορές! Η Apple ήταν θετική για διαπραγματεύσεις, αλλά δεν προχώρησαν.

🚨 The new expanded FIFA Club World Cup has several issues:



• Zero bids for TV coverage

• No stadiums confirmed

• Calendar/contract clashes

• Lack of sponsors



Some clubs are against the competition and the high costs and lack of organisation is putting the tournament at… pic.twitter.com/eEQbADW7ZJ