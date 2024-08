Ποδοσφαιριστής της Πόρτο με κάθε επισημότητα είναι ο Σάμου Ομοροντιόν, με τους «δράκους» να δαπανούν 15 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σε μεταγραφικό σίριαλ εξελίχθηκε η υπόθεση του Σάμου Ομοροντιόν για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» ήθελαν από την αρχή του καλοκαιριού να παραχωρήσουν τον Ισπανό επιθετικό με στόχο την ισορροπία του μπάτζετ τους. Η Τσέλσι ήταν αυτή που έδειξε πιο ζεστή από κάθε άλλη ομάδα. Ειδικότερα τις τελευταίες εβδομάδες οι «μπλε» έφτασαν μια ανάσα από την απόκτηση του, προσφέροντας μάλιστα το γενναίο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μεταγραφή χάλασε και ο Ομοροντιόν κατέληξε τελικά στην Πόρτο. Το ποσό που έδωσαν οι «δράκοι» ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πρόθυμη να προσφέρει η Τσέλσι. Η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης ο οποίος τελικά κόστισε... μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ! Σχεδόν το 1/3 δηλαδή από το ποσό που ήταν πρόθυμη να δώσει η Τσέλσι για τον νεαρό Ισπανό επιθετικό.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Πόρτο απέκτησε το 50% των δικαιωμάτων του Ομοροντιόν, έχοντας ωστόσο το δικαίωμα να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό στα επόμενα δύο χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η πορτογαλική ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα επιπλέον 15% έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ το 2025, ενώ με τα ίδια χρήματα θα μπορέσει να αποκτήσει το ίδιο ακριβώς ποσοστό το 2026. Με λίγα λόγια, η Πόρτο ενδέχεται να έχει μέχρι το 2026 το 90% των δικαιωμάτων του Ομοροντιόν, έχοντας δαπανήσει 25 εκατομμύρια ευρώ.

🔵⚪️🐉 Samu Omorodion becomes new FC Porto player thanks to Villas-Boas mission after Chelsea deal off.



◉ €15m for 50% of Samu, Atléti own 50%.

◉ Porto can buy 15% for €5m in 2025.

◉ Porto can buy another 15% for €5m in 2026.

◉ Contract until 2029, €100m release clause. pic.twitter.com/0RuuEi0xnr