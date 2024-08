Στην Τσέλσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο 20χρονος επιθετικός, Σάμου Ομοροντιόν, καθώς οι Μπλε συμφώνησαν με την Ατλέτικο για το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταγραφών συνέχεια για την Τσέλσι! Μετά την απόκτηση των Ντιούσμπερι Χολ, Φίλιπ Γιόργκενσεν, Ρενάτο Βέιγκα και Ομάρι Κέλιμαν, οι Μπλε προχωρούν και στην προσθήκη του Σάμου Ομοροντιόν από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αφού η επιχείρηση Βίκτορ Οσιμέν κατέρρευσε οριστικά η ομάδα του Λονδίνου στράφηκε εξ ολοκλήρου στην περίπτωση του νεαρού επιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος την περσινή περίοδο εντυπωσίασε ως δανεικός στην Αλαβές.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για το ποσό των40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από την πλευρά του ο 20χρονος φορ θα βάλει την υπογραφή του επταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Το δημοσίευμα μάλιστα προσθέτει πως η μεταγραφή προχώρησε παρά το... πρέσινγκ από άλλες ομάδες, όπως η Λεβερκούζεν που επιχείρησε να τον κλέψει μέσα από τα χέρια της Τσέλσι. Την περσινή περίοδο ο Ομοροντιόν σημείωσε συνολικά εννιά γκολ και μια ασίστ σε 36 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλαβές.

