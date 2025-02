Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται να έχει βρει τον διάδοχο του Έντερσον, με τον Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο να είναι ο βασικός στόχος του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται να έχει βρει τον αντικαταστάτη Εντερσον στο πρόσωπο του 25χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα της Πόρτο, Ντιόγκο Κόστα. Σύμφωνα με το «footmercato» , ο Κόστα αποτελεί τον βασικό στόχο του Πεπ Γκουαρδιόλα στο μεταγραφικό παζαρί του καλοκαιριού, καθώς η παραμονή του 31χρονου πορτιέρε στην ομάδα είναι αβέβαιη, με φήμες να συνδέουν τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα με συλλόγους από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι του προσφέρουν δελεαστικά συμβόλαια.

Οι επιδόσεις του Κόστα τη φετινή χρονιά με φανέλα των Δράκων είναι εξαιρετικές. Στην τρέχουσα σεζόν 2024/2025, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 12 από τους 18 αγώνες του πορτογαλικού πρωταθλήματος, δεχόμενος μόλις 12 γκολ. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι εντυπωσιακές επιδόσεις του σε συλλογικό επίπεδο που τον έχουν καταστήσει περιζήτητο.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας είχε εξαιρετική παρουσία και στο Euro 2024. Όταν στη φάση των «16», απέκρουσε τρία πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα απέναντι στη Σλοβενία, γράφοντας ιστορία. Τότε εξαιρετική του απόδοση του χάρισε το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) του αγώνα.

Man City want to sign Porto goalkeeper Diogo Costa, according to @Santi_J_FM@stevek9KS1TV first reported the interest in January 👇 https://t.co/LZy33mbKYB