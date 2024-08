Το «Stade Hassan II» στην Καζαμπλάνκα θα γίνει το νέο στολίδι του Μαρόκο, το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον πλανήτη με χωρητικότητα 115.000 θέσεων και αναμένεται να είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Έχει υψηλές βλέψεις για το Μουντιάλ 2030 το Μαρόκο, που θα συνδιοργανώσει τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Και μπορεί η FIFA να θέλει να δει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο νέο επιβλητικό «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», όμως οι Βορειοαφρικανοί κάνουν άλλα σχέδια.

Designed by Populous in partnership with Paris-based architects Oualalou + Choi, the spectacular 115,000-capacity Stade Hassan II in Casablanca, Morocco, will be the largest football stadium in the world.



