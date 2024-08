Η Μέλμπουρν Βίκτορι ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Βέργου για την επόμενη σεζόν.

Στα 28 του χρόνια, ο Νίκος Βέργος θα δοκιμάσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης.

Ο Ελληνας στράικερ, ο οποίος πέταξε πρόσφατα για την Αυστραλία ανακοινώθηκε από την Μέλμπουρν Βίκτορι, στην οποία θα ανήκει για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Βέργος ολοκλήρωσε την περσινή του σεζόν στον Ατρόμητο με 35 ματς και 6 γκολ, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Λαμία, Ρεάλ Μαδρίτης (Καστίγια), Ελτσε, Βόλφσμπεργκερ, Ερκουλες, Βάσας και Παναιτωλικό.

Συνολικά, έχει καταγράψει στην καριέρα του 264 συμμετοχές με 85 γκολ και 9 ασίστ.«

«Η Μέλμπουρν Βίκτορι είναι ένας σύλλογος που θέλει να αγωνίζεται για τρόπαια κάθε χρονιά κι αυτό είναι κάτι που με οδηγεί ως ποδοσφαιριστή. Είναι μια συναρπαστική πρόκληση για μένα και ανυπομονώ να συναντήσω τους οπαδούς προσφέροντας στο γήπεδο», δήλωσε ο Βέργος κατά την παρουσίασή του.

Στη νέα του ομάδα, ο Βέργος θα έχει συμπαίκτες τους «Ελληνες», Μιράντα (πρώην του Ολυμπιακού), Μασάς (πρώην του Ιωνικού) και Φορναρόλι (πρώην του Παναθηναϊκού).

Welcome to Melbourne, Nikos 💙



We are excited to announce the signing of Greek forward Nikos Vergos for the 2024/25 @aleaguemen season.



Details 👇



Join us for Season 20: https://t.co/CgBXnIFaii