Απίστευτο σκηνικό στην Παραγουάη, όταν η παρέλαση της Λιμπερτάντ ντε Πιραγιού διακόπηκε απότομα και αναπάντεχα επειδή το τρόπαιο μπλέχτηκε στα καλώδια ηλεκτροδότησης.

Στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα, όμως το σκηνικό που συνέβη κατά την παρέλαση του τροπαίου της Λιμπερτάντ ντε Πιραγιού στην Παραγουάη δεν έχει προηγούμενο! Συγκεκριμένα οι παίκτες της ομάδας γιόρταζαν την κατάκτηση του τροπαίου από την οροφή του πούλμαν, όταν κάτι αναπάντεχο συνέβη.

Ενώ το πούλμαν περνούσε από καλώδια ηλεκτροδότησης, το τρόπαιο μπλέχτηκε στα καλώδια και κρεμάστηκε στον αέρα! Αναμενόμενα το σκηνικό προκάλεσε αναταραχή στους ποδοσφαιριστές και χρειάστηκε η συνδρομή ενός μεγάλου στύλου προκειμένου να καταφέρουν να ξεμπλέξουν το τρόπαιο.

Ευτυχώς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, αν και τα τοπικά Μέσα αναφέρουν πως υπήρξε διακοπή ρεύματος σε μια μικρή περιοχή.

