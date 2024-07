Ντιόγκο Κόστα: O γίγαντας που έσωσε την Πορτογαλία

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Όταν ο Κριστιάνο «κολλάει» από την άσπρη βούλα, όταν ο CR7 συμπληρώνει 1/60 εύστοχα φάουλ, κάποιος πρέπει να βγει μπροστά για να σώσει την παρτίδα. Μόνο ένας... γίγαντας θα το έκανε. Ο Ντιόγκο Κόστα, ο Πορτογάλος γκολκίπερ έβγαλε ένα απίθανο τετ α τετ, έστειλε το ματς στα πέναλτι και κάπου εκεί οι Ίβηρες ήταν ήρεμοι την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ντιόγκο Κόστα, ένας γίγαντας έσωσε την Πορτογαλία Έπιασε τρία διαδοχικά πέναλτι κόντρα στη Σλοβενία κι έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία του Euro που κράτησε ανέπαφη την εστία του στη ρώσικη ρουλέτα.

Ο τερματοφύλακας που έχει πιάσει τέσσερα πέναλτι σε τρεις σερί αγωνιστικές του Champions League δεν θα άφηνε τους Σλοβένους να πανηγυρίσουν. Ο Κόστα πήρε τη δόξα από τον Ομπλακ έπιασε τρία διαδοχικά πέναλτι κι έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία του EURO που κράτησε ανέπαφη την εστία του στη ρώσικη ρουλέτα.

Ο Κασίγιας τον έχρισε διάδοχο στην Πόρτο, ο Κόστα μπήκε στα γάντια του και με την απίθανη εμφάνιση ξόρκισε τα φαντάσματα του Μουντιάλ στο Κατάρ, όταν η λάθος έξοδος με το Μαρόκο άφηνε την ομάδα του εκτός συνέχειας.

