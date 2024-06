Ρούμπεν Βάργκας: «Ζωγραφίζει» και στο γήπεδo

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Πως τα φέρνει η μοίρα... Στο EURO του 2020 ο Ρούμπεν Βάργκας λύγισε, έκλαψε και μαζί του όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Στη ρώσικη ρουλέτα η Ελβετία είχε την τεράστια ευκαιρία να γράψει ιστορία, όμως το πιστόλι «κόλλησε» και τρεις παίκτες έχασαν ισάριθμα πέναλτι. Το τελευταίο ήταν του παίκτη της Άουγκσμπουργκ! Η ιστορία έγραψε, όμως το βιβλίο του EURO άλλαξε σελίδα και στα γήπεδα της Γερμανίας ο Vargas φρόντισε να σβήσει τους εφιάλτες που τον συνόδευαν.

Ασίστ, γκολ και από τα πόδια του ήρθε η αποκαθήλωση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ιταλίας. Κάπως έτσι, λοιπόν, τον επιλέξαμε ως τον Too Goody's To Be True παίκτη για την 14η ημέρα του Euro 2024.

Μπορεί στο μάτι να μην τρομάζει, ωστόσο η κορμοστασιά δεν έκανε ποτέ τη διαφορά. Εξάλλου, ποτέ δεν αναρωτήθηκε «Μπορώ να περάσω αυτόν τον επιβλητικό αμυντικό;». Με την μπάλα στα πόδια ο Ρούμπεν Βάργκας «ζωγραφίζει», άλλωστε ξέρει καλά πως να σε μαγεύει και με ένα πινέλο και μια παλέτα στα χέρια.

Το χόμπι του είναι η ζωγραφική, κι αυτό θα έκανε στη ζωή του αν δεν ήταν τόσο καλός στο ποδόσφαιρο. Δεν φοβήθηκε ποτέ τη σκληρή δουλειά, αφού έχει περάσει κι από την οικοδομή. Πως το λέμε; Το γιαπί, το πηλοφόρι, το μυστρί!

Κι όμως, ο Βάργκας έπιασε πρώτα στα χέρια του το μπαστούνι του μπέιζμπολ και του γκολφ έπειτα τη ρακέτα του τένις και στο τέλος ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Βάλτε τα όλα σε ένα μίξερ, αθλήματα, ζωγραφική, οικοδομή. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Ενας πνευματικά δυνατός ποδοσφαιριστής.

Σκεφτείτε τώρα να βρεθούν στο τραπέζι Cheese με μπιφτέκι από Μικρές Ελληνικές Φάρμες και Crusty pie Chocolate Salted Caramel. Καλύτερο θέαμα κι από τις ενέργειες του Ελβετού απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης!

Τι περιμένεις; Kάνε κι εσύ τη δική σου παραγγελία από τα Goody's Burger House κι απόλαυσε τα μεγαλύτερα ματς του φετινού Euro όπως τους αξίζει!