Γιακουμάκης: «Mισούσα που στο MLS ήταν Ok όταν χάναμε, είμαι ενθουσιασμένος στο Μεξικό»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Κρουζ Αζούλ και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που θα αγωνίζεται σε μία ομάδα που διεκδικεί πάντα νίκες.

Έτοιμος για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη νέα του ομάδα είναι Έλληνας διεθνής επιθετικός, Γιώργος Γιακουμάκης ο οποίος είναι πλέον κάτοικος Μεξικού για λογαριασμό της Κρουζ Αζούλ και μίλησε με ενθουσιασμό για την μεταγραφή του.

Ο 29χρονος φορ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Κρουζ Αζούλ και εμφανίστηκε ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί σε ένα σύλλογο που διεκδικεί συνεχώς νίκες και τρόπαια ,παράλληλα υποστήριξε πως οτι το επίπεδο της νέας του ομάδας είναι ανώτερο από εκείνο των ομάδων του MLS.

«Από τότε που η Κρουζ Αζούλ έδειξε το ενδιαφέρον της για εμένα, άρχισα να βλέπω όλα τα παιχνίδια της. Πιστεύω ότι το επίπεδό της είναι υψηλότερο από το επίπεδο που υπάρχει στις ομάδες του MLS, οπότε είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ήρθα σε μία ομάδα που πάντα διεκδικεί νίκες και τρόπαια, πάντα λατρεύω να βρίσκομαι σε ομάδες που έχουν μεγάλες απαιτήσεις και πάντα πρέπει να έχει κίνητρο. Εδώ δεν είναι οκ το να χάνεις και αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε στο MLS και το μισούσα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κρητικός επιθετικός.

Fighting words come Leagues Cup from Giorgos Giakoumakis



"I think the level here is higher...that's the bad thing in MLS, it's ok to lose some games and I hate it. pic.twitter.com/kOQVUfg4X7