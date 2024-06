Φρανσίσκο Κονσεϊσάο: O Kριστιάνο Ρονάλντο υποκλίθηκε στο next big thing της Πορτογαλίας

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο της Πορτογαλίας ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης παίκτης στην πέμπτη ημέρα του Euro 2024.

Τι σας θυμίζει το επίθετό του; Μα, φυσικά, τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, πρώην προπονητή των «Δράκων» κι άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο 21χρονος δεξιός εξτρέμ το next big thing του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου από το βράδυ της Τρίτης είναι γνωστός ως ο παίκτης που λύτρωσε την Πορτογαλία στην πρεμιέρα του EURO. O νεαρός μπήκε στο 90' και δυο λεπτά αργότερα λύγισε τους Τσέχους κι εκτόξευσε τους συμπατριώτες του.

#toogoodystobetrue #euro2024 #goodysburgerhouse ♬ πρωτότυπος ήχος - gazzetta.gr @gazzetta.gr 🇵🇹🙇 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποκλίθηκε στον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο! Ο 21χρονος Πορτογάλος πέτυχε το πρώτο γκολ στο πρώτο του μεγάλο τουρνουά και έδειξε πως συνδυάζει τα βιρτουόζικα χαρακτηριστικά με την εργατικότητα και το πείσμα του. 😤 Ήταν ο Too Goody’s to Be True παίκτης της πέμπτης ημέρας του Euro. 🍔 Εμείς συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τα μεγαλύτερα ματς της διοργάνωσης, παραγγέλνοντας λαχταριστά burgers από τα @Goody’s Burger House 🎥 @video.scientist #gazzettagr

Πρώτο γκολ στο πρώτο του μεγάλο τουρνουά, ο 21χρονος συνδυάζει τα βιρτουόζικα χαρακτηριστικά με την εργατικότητα και το πείσμα του. Χωρίς άγχος, με τρομερή ωριμότητα, μπήκε μέσα να κάνει αυτό που δεν μπορούσε ο Κριστιάνο, ο Λεάο, ο Μπρούνο. Ο μικρός τα κατάφερε και η αγκαλιά του Ρονάλντο θα του θυμίζει πάντα πως η λάμψη και τα φώτα στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας δεν ήταν για τον CR7, αλλά γι αυτόν που έριξε τα πρώτα του σουτ στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο Koνσεϊσάο ήταν ο παίκτης που άλλαξε τη μοίρα της Πορτογαλίας και του αξίζει σίγουρα ένα λαχταριστό Τexas BBQ Burger με Μπιφτέκι από Μικρές Ελληνικές Φάρμες των Goody's Burger House.

Kάνε κι εσύ τη δική σου παραγγελία από τα Goody's Burger House και απόλαυσε τα μεγαλύτερα ματς του φετινού Euro όπως τους αξίζει!