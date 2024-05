Ο 37χρονος Έντινσον Καβάνι με ανάρτηση του στα Social Media ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.

Τίτλοι τέλους για τον Έντινσον Καβάνι στη Σελέστε. Mετά από 16 χρόνια ο 37χρονος επιθετικός της Μπόκα Τζούνιορ αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και το ανακοίνωσε με ανάρτηση του στα Social Media.

Ο πολύπειρος σέντερ φορ είναι δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Σελέστε με 58 γκολ και τρίτος σε συμμετοχές με 136. Ο Matador με την εθνική του ομάδα κατέκτησε το Copa America το 2011.

▪️ Second in all-time goals (58)

▪️ Third in all-time appearances (136)

▪️ 2011 Copa América champion



Uruguay legend Edinson Cavani is retiring from international football 🇺🇾 pic.twitter.com/zWxv9X17a6