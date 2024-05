Θλιβερές εικόνες στον τελικό του Κυπέλλου Τσεχίας ανάμεσα σε Βικτόρια Πλζεν και Σπάρτα Πράγας, όταν οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο, κυνήγησαν παίκτες και πέταξαν σκαμπό στους παρουσιαστές.

Χάος ξέσπασε στον τελικό του Κυπέλλου Τσεχίας! Μετά το τελικό σφύριγμα που έχρισε Κυπελλούχο τη Σπάρτα Πράγας με νίκη 2-1 επί της Βικτόρια Πλζεν, οι οπαδοί της ηττημένης εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ακολούθησαν αλγεινές εικόνες.

Οι οπαδοί της Πλζεν κυνηγούσαν παίκτες, έπαιξαν ξύλο με την Αστυνομία και αντίπαλους οπαδούς, ενώ από το χάος δεν γλίτωσαν και οι παρουσιαστές που βρίσκονταν στο γήπεδο και έφαγαν σκαμπό στο κεφάλι!

22.05.2024