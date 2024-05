Ινφαντίνο: «Πρέπει να σταθούμε όρθιοι και να πολεμήσουμε τον ρατσισμό, να τον νικήσουμε όλοι μαζί»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο μίλησε στο συνέδριο της FIFA και στάθηκε στον ρατσισμό που τον τελευταίο καιρό «αμαυρώνει» το ποδόσφαιρο, με τον ίδιο να τονίζει πως ο κόσμος του ποδοσφαίρου θα τον νικήσει πολεμώντας τον!

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μίλησε στο 74ο συνέδριο της FIFA που έλαβε χώρα στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με τον ίδιο να τονίζει πως είναι επιτακτική ανάγκη ο κόσμος του ποδοσφαίρου να συνεισφέρει στην καταπολέμηση του ρατσισμού και στο τέλος όλοι μαζί θα βγουν νικητές.

«Ο ρατσισμός είναι κάτι τρομερό. Είναι μια μάστιγα που υπάρχει στην κοινωνία μας και είναι επίσης ένα που έχει διεισδύσει στο ποδόσφαιρο. Για πάρα πολύ καιρό δεν ήμασταν σε θέση να το αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι και να πολεμήσουμε τον ρατσισμό, να τον νικήσουμε όλοι μαζί.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλο αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα και εκείνους που εξακολουθούν να πιστεύουν στον κόσμο, οπουδήποτε στον κόσμο, ότι μπορούν ακόμα να συμπεριφέρονται με ρατσιστικό τρόπο όταν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.

Δεν έχει σημασία από πού έρχεσαι, από ποια χώρα, από τον Νότιο Πόλο στον Βόρειο Πόλο, από την Ανατολή στη Δύση, αν είσαι καλός παίζεις, αν όχι δεν παίζεις και το μόνο πράγμα, το μόνο χρώμα που έχει σημασία, το είπα και πριν, είναι το χρώμα της φανέλας που φοράνε οι παίκτες».

