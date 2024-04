Η Σουηδία έγινε η πρώτη χώρα στο top 30 της UEFA που απέρριψε την εισαγωγή του VAR μετά την αντίθεση της πλειοψηφίας των κορυφαίων συλλόγων.

Ο πρόεδρος της Σουηδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φρέντρικ Ράινφελντ πίεζε για την υιοθέτηση του VAR στο Allsvenskan (πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου της χώρας), περιγράφοντας την τεχνολογία ως «το μέλλον» του σουηδικού ποδοσφαίρου. Από τότε που έκανε αυτές τις δηλώσεις πέρυσι, έχει δεχθεί έντονη κριτική από οπαδούς και συλλόγους.

Οι οπαδοί έχουν αναρτήσει πανό σε αγώνες ζητώντας την παραίτησή του, ενώ η Χάμαρμπι με έδρα τη Στοκχόλμη ψήφισε στην ετήσια συνέλευσή της να εργαστεί για την απομάκρυνση του Ράινφελντ από τη θέση του.

Την Πέμπτη (25/04), η σουηδική Ομοσπονδία απέσυρε την ιδέα, αφού τα μέλη των περισσότερων συλλόγων της Σουηδίας υιοθέτησαν προτάσεις κατά του VAR.

«Αν μέτρησα σωστά, έχουμε δεκαοκτώ συλλόγους και δύο περιφερειακές ενότητες που δήλωσαν ότι δεν θέλουν να εισαγάγουν το VAR», δήλωσε ο Ράινφελντ στο Sportbladet. «Το σεβόμαστε αυτό. Γι' αυτό δεν καταθέσαμε καμία πρόταση για το VAR στην προηγούμενη συνεδρίαση του συμβουλίου αντιπροσώπων και δεν το προβλέπω ούτε στο μέλλον».

Ο Ράινφελντ επιβεβαίωσε ότι από πλευράς της η UEFA δεν θα αναγκάσει τη σουηδική Ομοσπονδία να εισαγάγει το VAR. Η απόφαση αποτελεί μια τεράστια νίκη για τους Σουηδούς οπαδούς του ποδοσφαίρου και αποδεικνύει την επιρροή και τη δύναμη που μπορούν να έχουν στο παιχνίδι.

*Οι σουηδικοί σύλλογοι λειτουργούν με ποσοστό τουλάχιστον 51% να ανήκει στους οπαδούς.

**Στην εισαγωγή του έχουν αντιταχθεί 18 από τους 32 κορυφαίους συλλόγους.

🖥️❌ There will be no VAR in Sweden.



🤝 After members of most clubs in Sweden adopted motions opposing VAR, @svenskfotboll will no longer pursue its introduction.



🗳️ This is a big win for membership democracy in Swedish football & shows the influences supporters have. 1/2 https://t.co/nOE304M0oP