Νεκρός από πυροβολισμό 24χρονος διεθνής Νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής

Πένθος στη Νότια Αφρική με τον 24χρονο διεθνή Νοτιοαφρικανό ποδοσφαιριστή των Κάιζερ Τσιφς, Λουκ Φλερς, να χάνει τη ζωή του μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε.

Θρήνος στη Νότια Αφρική. Ο διεθνής κεντικός αμυντικός των Κάιζερ Τσιφς, Λουκ Φλερς έχασε άδικα τη ζωή του μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο σώμα. Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας ο 24χρονος δέχτηκε επίθεση από άγνωστους οι οποίοι προσπάθησαν να τον απαγάγουν, με άλλα δημοσιεύματα από τη Νότια Αφρική να τονίζουν ότι οι δολοφόνοι του θύματος ήθελαν να του κλέψουν το αυτοκίνητο.

Ο Φλερς προσπάθησε να γλιτώσει με αποτέλεσμα οι εγκληματίες να τον πυροβολήσουν στο σώμα, προκαλώντας του μη αναστρέψιμη ζημιά. «Οι ύποπτοι τον σημάδεψαν με ένα πυροβόλο όπλο και τον έβγαλαν από το όχημά του και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν μια φορά στο πάνω μέρος του σώματος», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Μαβέλα Μασόντο.

Την είδηση έκανε γνωστή και η ομάδα του η οποία θρηνεί για τον χαμό του ποδοσφαιριστή της ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την πατρίδα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.



Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.



The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41