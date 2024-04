Με 4,05 στο Καραϊσκάκη, με 4,25 στη Λεωφόρο

Do or die για τον Παναθηναϊκό το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αντίδραση ψάχνει ο Ολυμπιακός, με φόρα ο ΠΑΟΚ. Ανάλυση και προγνωστικά.

Η δράση συνεχίζεται στα playoffs της Stoiximan Super League. Η 3η αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Άρης, ΠΑΟΚ - Λαμία και Παναθηναϊκός - ΑΕΚ. Χρονικά, προηγείται το παιχνίδι του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» που κάνει σέντρα στις 19:00. Απογοητευμένος έφυγε ο Ολυμπιακός από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ηττήθηκε 1-0 από την ΑΕΚ. Στο -8 πια από την κορυφή οι «ερυθρόλευκοι», δίχως ρεαλιστικές ελπίδες τίτλου, εντούτοις θα προσπαθήσουν να τις εξαντλήσουν. Αντίθετα, μετά τη μεγάλη νίκη στην Τούμπα στην πρεμιέρα των playoffs, ο Άρης ντούμπλαρε τις νίκες του στο 3-1 επί της Λαμίας.



Οι Πειραιώτες θέλουν αντίδραση και έξι βαθμούς στο πακέτο αγώνων που ακολουθούν κόντρα σε Άρη, Λαμία. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν έχει τίποτα να χάσει και από την στιγμή που δεν υπάρχει το «πρέπει» μοιάζει απελευθερωμένη στο χορτάρι.



Στις 19:30, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Λαμία στην Τούμπα. Στα ύψη η ψυχολογία του «Δικεφάλου», που φτάνει στο ματς από τεράστιο «διπλό» στη Λεωφόρο. Με τρίποντο απέναντι στην ομάδα της Φθιώτιδας, έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο, ανάλογα με το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - ΑΕΚ.



Η Λαμία μοιάζει ανέτοιμη αγωνιστικά και ψυχολογικά για την πρόκληση των playoffs. Δεν τα καταφέρνει για την ώρα, αφού μετά την ήττα από την ΑΕΚ με σκορ 4-0, έχασε και από τον Άρη στο 3-0 του «Κλ. Βικελίδης».



Με την φόρα που έχει ο ΠΑΟΚ και τη δεδομένη διαφοράς ποιότητας, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να πάθει ζημιά. Η Λαμία δεν πείθει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.



Στην Λεωφόρο το ντέρμπι της αγωνιστικής, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00. Ο Παναθηναϊκός έπεσε θύμα του ρίσκου που επέλεξε να πάρει ο Τερίμ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Το 4-4-2 σε ρόμβο δεν λειτούργησε ποτέ ανασταλτικά, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κάθε κόντρα επίθεση του αντιπάλου.



Do or die πλέον το ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου η ανάγκη για τους τρεις βαθμούς είναι... μη διαπραγματεύσιμη για το «τριφύλλι».



Στον αντίποδα, η ΑΕΚ έδειξε πως έχει τον τρόπο να κερδίζει ντέρμπι ακόμη κι αν δεν είναι καλύτερη από τον αντίπαλο της. Με το 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό, η Ένωση έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή, είναι το φαβορί για τον τίτλο, ωστόσο ξέρει ότι πρέπει να ανεβάσει στροφές ενόψει της συνέχειας.



Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να σκέφτεται τίποτα άλλο πέραν της νίκης, ξέρει όμως πως απέναντι στην ΑΕΚ πρέπει να έχει υπομονή και όχι βιασύνη. Η Ένωση είναι αήττητη φέτος στα ντέρμπι, δεν έχει λόγο να ρισκάρει και θέλει να φύγει αλώβητη απο τη Λεωφόρο.



