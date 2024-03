Απίστευτο σκηνικό στο Σπλιτ, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Χάιντουκ και την Ντιναμό, με τους οπαδούς της ομάδας από το Ζάγκρεμπ να χακάρουν τους υπολογιστές στις καφετέριες της πόλης των γηπεδούχων και να παίζουν επί μισή ώρα τον ύμνο της ομάδας τους!

Οι άνθρωποι στις καφετέριες δεν μπόρεσαν να σταματήσουν το... γλέντι των οπαδών της Ντιναμό και για περισσότερο από μισή ώρα ακουγόταν ο ύμνος της ομάδας του Ζάγκρεμπ. Το ντέρμπι αναμένεται να κρίνει πολλά όσον αφορά τη μάχη του τίτλου, με την Χάιντουκ να βρίσκεται στους 55 βαθμούς και την Ντιναμό στους 54, την ώρα που η πρωτοπόρος Ριέκα είναι στους 59.

