Αζάρ για τα κιλά του μετά τη συνταξιοδότηση: «Δεν θέλω να μοιάζω στην Πέππα το γουρουνάκι!»

Ο Εντέν Αζάρ μίλησε στην Standard Sport για την απόφασή του να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και παραδέχεται ότι δεν μετανιώνει για τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Εντέν Αζάρ κρέμασε επίσημα τα παπούτσια του τον Οκτώβριο του 2023, και μετράει αντίστροφα για τη συμμετοχή του στον φιλικό αγώνα «Soccer Aid» που διοργανώνει η UNICEF στις 9 Ιουνίου στο Stamford Bridge με τη συμμετοχή θρύλων όπως οι Ρομπέρτο Κάρλος, Ντιντιέ Ντρογκμπά, Κακά αλλά και αθλητές όπως ο Γουσέιν Μπόλτ.

Ο Βέλγος μίλησε στη «Standard Sport» για την πολυσυζητημένη απόφασή του να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 32 ετών μετά τη λήξη του τελευταίου έτους του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Καλή ερώτηση. Το σκέφτηκα και αποφάσισα να μην παίξω άλλο».

Αναφερόμενος στη μεταγραφή του στη Ρεάλ που δεν εξελίχθηκε όπως πολλοί ανέμεναν δε μετανιώνει και τονίζει: «ήταν το όνειρό μου, ακόμα κι αν η ιστορία δεν ήταν τόσο καλή με τους τραυματισμούς και αυτά. Κοιτάζω πίσω και μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες μου με τη λευκή φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, με κάνει περήφανο».

Για τη νέα του ζωή στη Μαδρίτη ως... συνταξιούχος ο Αζάρ παραδέχτηκε ότι «το απολαμβάνω πολύ», αν και δεν κρύβει ότι «μου λείπει λίγο το ποδόσφαιρο, ειδικά να είμαι με τα αγόρια στα αποδυτήρια... Τώρα όμως μπορώ να κάνω ό,τι θέλω».

Ο άλλοτε διεθνής Βέλγος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του στη «βασίλισσα» δέχθηκε δριμεία κριτική για τη φυσική του κατάσταση, εξήγησε ότι ετοιμάζεται για το «Soccer Aid» και αστειεύτηκε για τη σιλουέτα του λέγοντας ότι «Δεν θέλω να μοιάζω με την Πέππα το γουρουνουκάκι».

«Παίζω τένις, τρέχω λίγο, παίζω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου και μένω ενεργός», είπε ο Βέλγος. Ενώ σχετικά με το «Soccer Aid», ο πρώην παίκτης της Τσέλσι είπε ότι «είναι απλώς ένας φιλικός αγώνας, αλλά όταν παίζεις ποδόσφαιρο θέλεις να κερδίζεις. Είδα την ομάδα σήμερα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με μερικούς από τους πρώην παίκτες μου και καλούς φίλους, οπότε ας διασκεδάσουμε, ας βάλουμε γκολ και ας κάνουμε τους οπαδούς χαρούμενους».

𝑬𝒅𝒆𝒏 𝑯𝒂𝒛𝒂𝒓𝒅 𝒆𝒙𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆



In his first UK newspaper interview since retiring, Eden Hazard talks about:



⭐️ Chelsea memories

⭐️ Real Madrid nightmare

⭐️ Stamford Bridge return

🐷 ...and not looking like Peppa Pig



✍️ @NizaarKinsella https://t.co/bQE6TFWfWC