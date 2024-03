Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πόσταρε φωτογραφία στο Instagram τα πόδια του και όπως μπορεί να διακρίνει κανείς τα άκρα του ήταν εμφανώς πρησμένα, προκαλώντας... χαμό στα social media.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέβασε φωτογραφία στο Instagram τα πόδια του, τα οποία ήταν εμφανώς πρησμένα και προκάλεσε... χαμό στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος super star ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στιγμές από την αποθεραπεία του και ήταν η αφορμή να γίνει... χαμός στα σχόλια στο Twitter. Οι θαυμαστές του επιθετικού της Αλ Νασρ, σχολίασαν τα πρησμένα πόδια του «CR7», που τους προκάλεσαν τεράστια εντύπωση και ανησυχία.

Ο Ρονάλντο την περασμένη Παρασκευή (15/3) σκόραρε το 50ο του γκολ με τη φανέλα της Αλ Νασρ και πλέον προετοιμάζεται ενόψει της συνέχειας της φετινής σεζόν.

Cristiano Ronaldo enjoying a well deserved break after scoring his 50th goal for Al Nassr on Friday. 😌



Look at his feet though, hardest worker in the room 😥💪 pic.twitter.com/KgMb2EO7HE