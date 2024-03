Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της Αλ Νασρ αφού έχασε μια τεράστια ευκαιρία στο ματς εναντίον της Αλ Αΐν της Pro League των ΗΑΕ.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο αποκλείστηκε από το φετινό Ασιατικό Τσάμπιονς Λιγκ μετά την ήττα στα πέναλτι από την Αλ Αϊν. Οι Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, Οτάβιο και Άλεξ Τέλες δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα από τα 12 μέτρα καθώς η Αλ Αΐν πανηγύρισε την πρόκριση!

Στην πραγματικότητα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μόνος παίκτης που ευστόχησε στο πέναλτι όμως νωρίτερα, στην κανονική διάρκεια, έχασε ένα σίγουρο γκολ προ κενής εστίας.

Ο 39χρονος, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκστρατεία της ομάδας του στο AFC Champions League, σκοράροντας πέντε φορές, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα από τα τρία μέτρα! Λίγες στιγμές αργότερα, φάνηκε να κάνει μια χειρονομία με τα δύο του χέρια ζητώντας ουσιαστικά συγγνώμη προς τους χιλιάδες οπαδούς της Αλ Νασρ μέσα στο στάδιο Al-Awwal.

Δημοσιογράφος της χώρας, δημοσίευσε πλάνα από την εν λόγω στιγμή: «Ο θρύλος Ρονάλντο ζητά συγγνώμη από τους οπαδούς μετά το γκολ λόγω των χαμένων ευκαιριών».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🙏 Cristiano Ronaldo, right after scoring, apologizes for the missed chances.#AlNassr #AlAIN #ACL2023 #النصر_العينpic.twitter.com/s2YvlPr2qQ