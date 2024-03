Ολα μπαίνουν κι όλα χάνονται, ωστόσο ελάχιστοι μπορούν να πιστέψουν το τέρμα που δεν πέτυχε ο Κριστιάνο.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στη Σαουδική Αραβία, απόλυτα χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος που εκπροσωπώ την Αλ Νασρ και για μένα η σεζόν μας είναι θετική γιατί είχαμε μια ευκαιρία μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις» τόνισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ θέλει να κατακτήσει το Champions League με την Αλ Νασρ, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα δεν μπόρεσε να πετύχει το ευκολότερο γκολ της καριέρας του. Στα προημιτελικά με την Αλ Αϊν ο CR7 βρέθηκε μόνος με το τέρμα, όμως... κατάφερε να στείλει την μπάλα άουτ, προκαλώντας έκπληξη ακόμα και στους αντιπάλους του. Ολα μπαίνουν και όλα χάνονται, ωστόσο ο Κριστιάνο θα θυμάται για πάντα το γκολ που δεν έβαλε.

CRISTIANO RONALDO MISSED AN ABSOLUTE SITTER THAT WOULD'VE TIED IT ON AGGREGATE pic.twitter.com/IIDDAvNLBL