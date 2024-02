Στη Γουέστ Μπρομ του Κάρλος Κορμπεράν υπέγραψε μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο, άλλοτε «ερυθρόλευκος», Γιαν Εμβιλά.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε κι επίσημα ο Γιαν Εμβιλά. Ο Γάλλος μέσος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό τον περασμένο Ιούλιο και έκτοτε έμεινε ελεύθερος. Πλέον όμως είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση, αφού το φλερτ του με τη Γουέστ Μπρομ, ευόδωσε και ο 33χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν στους Baggies.

Στη Γουέστ Μπρομ μάλιστα, η οποία παλεύει για την άνοδό της στην Premier League, θα βρει και τον Κάρλος Κορμπεράν. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στον Ολυμπιακό στο βραχύβιο πέρασμα του Ισπανού κόουτς από τον «ερυθρόλευκο» πάγκο και πλέον σμίγουν ξανά. Αυτή τη στιγμή, η Γουέστ Μπρομ στην 5η θέση της Championship και στοχεύει να παραμείνει στην πρώτη εξάδα προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή της στα αγγλικά σαλόνια μέσα από τα play-offs.

We're delighted to announce the signing of Yann M'Vila on a short-term deal until the end of the season! ✍️



Welcome to the Albion, Yann! 🇫🇷