Το πιο... μούφα πέναλτι της χρονιάς δόθηκε στην Αγγλία: Χέρι δύο μέτρα έξω από την περιοχή (vid)

Στο παιχνίδι της Γουέστ Μπρομ με την Ρόδεραμ δόθηκε ένα πέναλτι, το οποίο φαινόταν ακόμα και με γυμνό μάτι πως δεν υπήρχε.

Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι διαιτητές, έχουν δικαίωμα στο λάθος... Μόνο που κάποια λάθη δεν δικαιολογούνται, ειδικά αν η φάση είναι τόσο ξεκάθαρη όπως αυτή που έγινε στο χθεσινό παιχνίδι της Γουέστ Μπρομ με την Ρόδεραμ, το οποίο έληξε 2-0.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση λοιπόν, βρισκόταν στο 45ο λεπτό της και ήδη οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0, όταν λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου βγήκαν στην κόντρα. Ο Τόμας Ασάντε επιχείρησε ένα σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα βρήκε πάνω στον Πετιέρ.

Ακόμα και με γυμνό μάτι, χωρίς την χρήση κάποιου ριπλέι ή του VAR (δεν υπάρχει στην Championship) φαινόταν οτι η μπάλα βρήκε το χέρι του αμυντικού που ήταν ξεκάθαρα εκτός περιοχής, σχεδόν δύο μέτρα.

Ο διαιτητής Έλντρινγκχαμ μάλλον είχε αλλού το νου του και έδειξε το σημείο του πέναλτι, καθώς κανείς από τους βοηθούς του δεν τον διόρθωσε και έτσι o Σουίφτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Σαμ Κλουκς, ο διαιτητής του ζήτησε να σταματήσει να διαμαρτύρεται, καθώς όπως χαρακτηριστικά του είπε το χέρι έγινε αρκετά μέτρα εντός της περιοχής.

Δείτε την φάση...

West Brom get a penalty after Lee Peltier handballs it outside of the box…



Erm what?😭😭pic.twitter.com/rXKMQT0KRY