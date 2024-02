Έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων μηνών με τη Γουέστ Μπρομ είναι ο Γιαν Εμβιλά.

Κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Γιαν Εμβιλά. Ο Γάλλος μέσος κυκλοφορεί ως ελεύθερος από την ημέρα που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ωστόσο σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας του ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση και να υπογράψει με τη Γουέστ Μπρομ.

Όπως αναφέρει το FootMercato, ο έμπειρος χαφ που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού βρίσκεται μια ανάσα από τη Γουέστ Μπρομ, με τις δύο πλευρές να έχουν φτάσει σε συμφωνία.

Ο Εμβιλά αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στην Αγγλία για να υπογράψει το συμβόλαιο του το οποίο θα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών. Η Γουέστ Μπρομ είχε δείξει ενδιαφέρον για τον Γάλλο και τον περασμένο Οκτώβρη, με τις δύο πλευρές να δίνουν τελικά τα χέρια σχεδόν τέσσερις μήνες αργότερα.

