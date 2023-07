Ο Εμβιλά αποτελεί και τυπικά πια παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού με την πειραϊκή ΠΑΕ να τον ευχαριστεί μέσω του Twitter. Ο Γάλλος είχε πρωτοπαίξει το 2020 στους Πειραιώτες.

Ο Εμβιλά και ο Ολυμπιακός παίρνουν χωριστούς δρόμους όπως ακριβώς αναμενόταν να συμβεί. Ο Γάλλος χαφ είχε παίξει πρώτη χρονιά στην ομάδα το 2020-2021 και κατέγραψε 140 αγώνες με 8 γκολ και 7 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός επικοινώνησε μέσω του Twitter του τους τίτλους τέλους με τον 33χρονο και άλλοτε διεθνή μέσο. Ο Εμβιλά έχει πάρει 2 Πρωταθλήματα Ελλάδας με τον Ολυμπιακό. Δείτε πιο κάτω το τιτίβισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Γιαν Εμβιλά σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @yannmvila!



