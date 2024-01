Ο Τζόρνταν Χέντερσον θέλει να αποχωρήσει από την Αλ Ετιφάκ και τη Σαουδική Αραβία, όμως το «αντίο» του ενδέχεται να τού κοστίσει... πολύ ακριβά.

Η μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι ήρθε με φοβερές αντιδράσεις από πολλούς Άγγλους ποδοσφαιρόφιλους. Ο Τζόρνταν Χέντερσον ωστόσο, δεν έχει προσαρμοστεί στη ζωή στη Μέση Ανατολή και, όπως μετέδωσαν οι Times, ήδη επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Premier League, μόλις πέντε μήνες μετά τη μετακόμισή του στη Saudi Pro League.

Ο ενδεχόμενος επαναπατρισμός του ωστόσο, θα έχει συνέπειες και στο πορτοφόλι του, μιας και η αποχώρησή του από την Αλ Ετιφάκ δεν μπορεί να έρθει με το αζημίωτο.

Henderson's £350,000-a-week contract was signed on a tax-free basis if he stays in Saudi Arabia for at least two years.#TelegraphFootball