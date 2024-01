Ο Βραζιλιάνος χαφ, Γκιγιέρμε Μαντρούγκα, πήρε το βραβείο Puskas για το καλύτερο γκολ του 2023 για το μαγικό εκτός περιοχής ψαλίδι που είχε βάλει σε ματς Β' Βραζιλίας.

Σε... βραζιλιάνικα χέρια το Puskas! Στο πλαίσιο των FIFA Best Awards ο 23χρονος μέσος Γκιγιέρμε Μαντρούγκα πήρε το βραβείο για το καλύτερο γκολ του 2023. Στις 27 Ιουνίου ο Βραζιλιάνος χαφ της Μποταφόγκο SP έπιασε αδιανόητο ψαλίδι στο παιχνίδι με τη Νοβοριζοντίνο για τη Β' Κατηγορία της χώρας του καφέ και η... μαγική του ενέργεια είχε και ουσία, καθώς η μπάλα «τίναξε» τα αντίπαλα δίχτυα.

Guilherme Madruga, winner of the FIFA Puskas Award! 💫 #TheBest pic.twitter.com/pOOEb1m3HW

🚨🚨| OFFICIAL: This goal from Guilherme Madruga has won the Puskas award for 2023!



pic.twitter.com/PwRlZCSuVv