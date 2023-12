Για τέταρτη φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε κορυφαίος Αργεντινός αθλητής ο Λιονέλ Μέσι, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό τενίστα Γκιγιέρμο Βίλας.

Γράφει ιστορία και στις ατομικές διακρίσεις ο Λιονέλ Μέσι. Μετά την 8η Χρυσή Μπάλα, πλήρως αναμενόμενα, αφού η κατάκτηση του Μουντιάλ αντηχεί ακόμα στην πατρίδα του, στον Pulga απονεμήθηκε το Olimpia de Oro 2023, το πιο «λαμπερό» εγχώριο βραβείο που μπορεί να λάβει κάποιος αθλητής στην Αργεντινή.

🚨 OFFICIAL: Lionel Messi has won the ‘Olimpia de Oro 2023’ award for the best athlete in Argentina. 🎖️🇦🇷



