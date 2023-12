Ένα νέο... επεισόδιο «σκηνοθετούν» οι Φλορεντίνο Πέρεθ και Τζουάν Λαπόρτα αναφορικά με την European Super League, με τους δύο ισχυρούς άνδρες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με 60 ομάδες για τη δημιουργία μιας ανοιχτής λίγκας.

Δεν το βάζει κάτω ο Φλορεντίνο Πέρεθ! Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να κάνει όνειρα για τη δημιουργία της European Super League και αναμένεται να δώσει νέο part στον κύκλο των επεισοδίων.

Σύμφωνα με τα Ισπανικά Μέσα, Πέρεθ και Λαπόρτα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε επαφές και διαπραγματεύονται με 60 διαφορετικές ομάδες για τη δημιουργία μιας ανοιχτής λίγκας η οποία αναμένεται να επιφέρει κέρδη 1 δισ. για τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η «Mundo Deportivo», οι δύο ισχυροί άνδρες των «μεγάλων» της Ισπανίας προσπαθούν να υλοποιήσουν το σχέδιο τους, καθώς εάν όντως καταφέρουν να δημιουργήσουν την ανοιχτή -πλέον- λίγκα, οι δύο σύλλογοι θα επωφεληθούν με τεράστια ποσά, καθώς μετά την αποχώρηση της Γιουβέντους από το πρότζεκτ θα είναι οι μοναδικές ιδρυτικές ομάδες του πρωταθλήματος.

Ο Πέρεθ και ο Λαπόρτα θέλουν να φτιάξουν μια διοργάνωση η οποία θα χωριστεί σε τρία πρωταθλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την ESL θα ανακοινωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με την 21η του Δεκέμβρη να χαρακτηρίζεται ως D-Day.

