Ο Αμπέλ Φερέιρα φαίνεται πως απορρίπτει τις προτάσεις του από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και αναμένεται να μείνει στην Παλμέιρας μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Βραζιλίας με την Παλμέιρας, φαίνεται πως έπεισε τον Αμπέλ Φερέιρα να μείνει στο «τιμόνι» της ομάδας και να απορρίψει τις υπέρογκες προτάσεις που είχε από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες στην πρόεδρο της ομάδας, Λεϊλά Περέιρα, πως θα εκπληρώσει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο από το Σάο Πάολο. Υπενθυμίζουμε πως ο δύο φορές πρωταθλητής Βραζιλίας έχει συμβόλαιο με την Αλβιβέρδε μέχρι το τέλος του 2024.



Tendência é Abel Ferreira anunciar hoje que segue no Palmeiras, mas sem discutir extensão contratual.



O técnico Abel Ferreira deve anunciar nesta sexta (8), à presidente Leila Pereira, do Palmeiras, que vai cumprir seu contrato com o clube. O bicampeão brasileiro tem vínculo com… pic.twitter.com/M7QaRyuP2m