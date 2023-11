Σύμφωνα με βραζιλιάνικο μέσο, η Αλ Ιτιχάντ, που βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, επικοινώνησε με την πλευρά του προπονητή της Παλμέιρας, Αμπέλ Φερέιρα.

Η «globo» αποκάλυψε πως η Αλ Ιτιχάντ, που ανακοίνωσε την διακοπή της συνεργασίας της με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, προχώρησε σε μία διερευνητική επαφή με τον προπονητή της Παλμέιρας και πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα.

Ο 44χρονος Πορτογάλος τεχνικός έχει συμβόλαιο με την Παλμέιρας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, με τον πρόεδρο της βραζιλιάνικης ομάδας, Λέιλα Περέιρα να θέλει να ανανεώσει την συνεργασία μαζί του για τα επόμενα τρία χρόνια σε περίπτωση που επανεκλεγεί.

Πάντως, ο Αμπέλ Φερέιρα, παρ' ότι υποστηρίζει πως είναι χαρούμενος στην Παλμέιρας, μέχρι στιγμής δεν δείχνει θετικός στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Κάτι τέτοιο αποκάλυψαν και οι πρόσφατες δηλώσεις του μετά τον αγώνα με την Ατλέτικο Παραναένσε, στον οποίο η ομάδα του κέρδισε κι εκείνος στις δηλώσεις μετά είπε πως έχει επιβαρυνθεί από την κατάσταση που υπάρχει η υγεία και πως κάτι πρέπει να αλλάξει.

«Είχα δύσκολες περιόδους εδώ, με την υγεία μου, όχι μόνο την σωματική, αλλά και την πνευματική επίσης... Αυτό είναι επειδή πρέπει να σκεφτώ πολύ προσεκτικά το τι θέλω, επειδή εδώ το ποδόσφαιρο δεν σε κάνει υγιή. Αν έχεις αμφιβολίες, κοίτα πως ήμουν τρία χρόνια και κοίτα με τώρα. Κάτι πρέπει να αλλάξει».

