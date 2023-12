Πρωταθλήτρια ξανά η Παλμέιρας του Φερέιρα, ιστορικός υποβιβασμός για τη Σάντος

Πρωταθλήτρια Βραζιλίας για δεύτερη συνεχόμενη φορά στέφθηκε η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Σάντος υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Back to back πρωταθλήτρια η Παλμέιρας! Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα έπαιζε κόντρα στην Κρουζέιρο για δύο αποτελέσματα και τελικά όπως αναμένονταν, κατάφερε να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και συνολικά 12ο της ιστορίας της, μένοντας στο 1-1.

Ο Έντρικ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Παλμέιρας, με τον Βραζιλιάνο άσο να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για Μαδρίτη, εν όψει της ενσωμάτωσης του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Από την άλλη, η Κρουζέιρο κατάφερε να ισοφαρίσει στο 80ο λεπτό, με τον Νικάο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

«Μαύρη» βραδιά για τη Σάντος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο μεγάλος βραζιλιάνικος σύλλογος θα αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία της χώρας. Η Σάντος γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη της ήττα, με τη Φορταλέζα να επικρατεί με 2-1 και να τη στέλνει στην Serie B για πρώτη φορά στα 111 χρόνια ιστορίας της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Σάντος «έκανε» και η ήττα της Βάσκο ντα Γκάμα, η οποία παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ, κατάφερε να φέρει «τούμπα» το ματς απέναντι στην Μπραγκαντίνο και να εξασφαλίσει την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

🚨⚪️⚫️ Santos have been relegated for the first time in 111 years of club’s history.



O Rei Pelé and Neymar Júnior’s club will play in the second division. 🇧🇷 pic.twitter.com/pKTuRKt34O