Η Ντεπορτίβο Ριέστρα ανέβηκε στην πρώτη τη τάξη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς επικράτησε με 1-0 της Ντεπορτίβο Μαϊπού, με τους παίκτες να πανηγυρίζουν παρέα με τον... Μαραντόνα.

Η Ντεπορτίβο Ριέστρα πήρε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς επικράτησε στον τελικό ανόδου με 1-0 της Ντεπορτίβο Μαϊπού.

Σε ένα παιχνίδι που από νωρίς μύριζε... μπαρούτι, με τα επεισόδια των οπαδών έξω από το γήπεδο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα εντός των τεσσάρων γραμμών με τη Ριέστρα από το «Μποέδο» να παίρνει τη μεγάλη άνοδο. Το «χρυσό» γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Γκουστάβο Μαρτίν Φερνάντες στη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Αυτό που μαγνήτισε τα βλέμματα ωστόσο, ήταν το πανό του Ντιέγκο Μαραντόνα που κρατούσαν οι ποδοσφαιριστές της Ριέστρα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Τι κρύβεται πίσω από αυτό όμως; Το 2013, τότε που η Ντεπορτίβο Ριέστρα έπαιζε στην πέμπτη τη τάξη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, ο Μαραντόνα λειτουργούσε ως ένα είδος... παρακινητικού γκουρού για την ομάδα από το Μπουένος Άιρες. Πλέον, με τον σύλλογο να γιορτάζει την άφιξή του στην ελίτ του ποδοσφαίρου της Αργεντινής για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Θεός της μπάλας όπως αποδείχτηκε δεν έχει ξεχαστεί.

Em 2013, Diego Maradona atuou como uma espécie de "guru motivador" do Deportivo Riestra, então na quinta divisão.



Hoje, com o clube celebrando sua chegada à elite do futebol argentino pela primeira vez, ele não foi esquecido.pic.twitter.com/M5fNTip8IL