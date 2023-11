Ο πρώην Ισπανός διεθνής Σεσκ Φάμπρεγας πρόκειται να αναλάβει την Κόμο, στη Serie B.

Ο πρώην μέσος των Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Άρσεναλ μεταξύ άλλων Σεσκ Φάμπρεγας ανοίγει για τα καλά το κεφάλαιο της προπονητικής.

Ο Ισπανός που... έμαθε το επάγγελμα στα τμήματα νέων της Κόμο μέχρι τώρα, φαίνεται πως νιώθει έτοιμος να κοουτσάρει την πρώτη ομάδα που αγωνίζεται στη Serie B.

Ο 36χρονος έβαλε τέλος στη λαμπερή του καριέρα το περασμένο καλοκαίρι και με λιγότερο από έξι μήνες εμπειρίας στην προπονητική, σηκώνει μανίκια και πιάνει δουλειά στην Κόμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση στον πίνακα της Serie B μετά από 12 αγωνιστικές.

🔵🇪🇸 Cesc Fabregas has signed in as new Como manager. It’s gonna be his first experience as 1st team coach.



Club statement confirms Cesc as new head coach. pic.twitter.com/Yb7F5V85ek