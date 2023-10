Οκτώ διαφορετικά δαχτυλία που συμβολίζουν τις οκτώ κατακτήσεις της Χρυσής Μπάλας δημιούργησε η Adidas για τον Λιονέλ Μέσι. Ποια είναι η σημασία που έχει το καθε ένα.

«Χρυσός» για όγδοη φορά στην καριέρα του είναι από το βράδυ της Δευτέρας ο Λιονέλ Μέσι. Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση που έγινε στο Παρίσι, ο «pulga» κατέκτησε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, γράφοντας ακόμη μια σελίδα στον τεράστιο «μύθο» του.

Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά την κατάκτηση της πρώτης, ο Μέσι έφτασε στις οκτώ. Με αφορμή αυτό το τεράστιο επίτευγμα, η Adidas που τον «ντύνει» είχε την ιδέα να του φτιάξει οκτώ διαφορετικά δαχτυλίδια, με το κάθε ένα να έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Η γερμανική εταιρία έβαλε τον Μέσι να ποζάρει, έφτιαξε ένα τρομερό βίντεο και αποκάλυψε τις ιστορίες που «κρύβουν» τα οκτώ δαχτυλίδια του Βασιλιά Μέσι

The references of every Messi ring in homage to his career 🐐



2009: "The King", for his kissing the boot celebration in the Champions League final against Manchester United.



2010: "Pointing at the Sky" in tribute to his celebration dedicated to his grandmother Celia.



2011:… pic.twitter.com/3d0UIEJTcf