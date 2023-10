Τα αγωνιστικά προβλήματα... καταπλάκωσαν τον Μορίς Στέιν, με τον Άγιαξ να ανακοινώνει το τέλος του Ολλανδού προπονητή από την τεχνική ηγεσία.

Και πολύ άργησε... Ο Μορίς Στέιν δεν έβρισκε γιατρικό στα προβλήματα του Άγιαξ, είχε φέρει τον Αίαντα στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και άπαντες ζητούσαν το διαζύγιο μεταξύ των δυο πλευρών.

Έτσι κι έγινε, με τον Άγιαξ να ανακοινώνει το τέλος του Ολλανδού προπονητή από τον πάγκο παρά τις πρόσφατες διαρροές στον Τύπου πως πρόκειται να τον στηρίξει για αρκετό ακόμα διάστημα.

Με την τελευταία νίκη ωστόσο να... χάνεται κάπου στα τέλη του Αυγούστου, στον σύλλογο έπρεπε να πάρουν δραστικά μέτρα και τελικά το μάρμαρο πλήρωσε ο 49χρονος που αποχωρεί με σκυμμένο το κεφάλι.

Υπό την ηγεσία του άλλωστε ο αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League είχε μόλις δυο νίκες σε 11 ματς τη φετινή περίοδο, με την εικόνα του να μην αφήνει αισιόδοξα μηνύματα για βελτίωση στο μέλλον.

Ajax and Maurice Steijn will part ways with immediate effect. The club management and Steijn have agreed that the coach will step down from his position.