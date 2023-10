Σκόραρε ο Διαμαντάκος και βοήθησε την Κεράλα να φτάσει στην ανατροπή κόντρα στην Οντίσα (vid)

Το πρώτο του γκολ στη νέα σεζόν στο ινδικό πρωτάθλημα πέτυχε ο Δημήτρης Διαμαντάκος για την Κεράλα Μπλάστερς κόντρα στην Οντίσα.

Η Κεράλα Μπλάστερς πέτυχε την τρίτη της νίκη σε πέντε αγωνιστικές στο ινδικό πρωτάθλημα καθώς επικράτησε με 2-1 της Οντίσα και μάλιστα με ανατροπή του σκορ.

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος πέτυχε το παρθενικό του γκολ στη νέα σεζόν έπειτα από τέσσερις συμμετοχές και με αυτό ισοφάρισε για την ομάδα του στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανατροπή.

Ο 30χρονος φορ μετράει και μία ασίστ στο πρωτάθλημα ενώ είχε πετύχει δύο τέρματα σε τρία παιχνίδια για το Σούπερ Καπ.

