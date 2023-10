Η Σαχτάρ Ντόνετσκ θέλει στην άκρη του πάγκου της τον Όσκαρ Γκαρθία, ωστόσο ο Ισπανός δεν φαίνεται να πείθεται να αναλάβει τα ηνία της ουκρανικής ομάδας.

Ο 50χρονος τεχνικός βρίσκεται χωρίς ομάδα εδώ και ένα χρόνο, μετά την αποχώρησή του από το γαλλικό πρωτάθλημα και τη Ρεμς το φθινόπωρο του 2022. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού λίγο καιρό πριν έχασε την κόρη του σε ηλικία 21 ετών, από σοβαρή ασθένεια, με το τραγικό αυτό συμβάν να παίζει καταλυτικό ρόλο στο ότι ο Ισπανός έχει μείνει μακριά από τους πάγκους από τότε.

Σύμφωνα με την «Equipe», οι συνθήκες στη Σαχτάρ δεν είναι οι κατάλληλες για να επιστρέψει ο Γκαρθία στους πάγκους, με αποτέλεσμα να μην πείθεται να αναλάβει τα ηνία της.

